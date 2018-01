Contundente derrota del Hernani de rugby ante el VRAC en el Pepe Rojo Partido entre VRAC y el Hernani en el Pepe Rojo. / JUAN C. RODRÍGUEZ Los vallisoletanos ganaron 53-0 un partido que se suspendió 8 minutos antes del final por la nieve HERNANI. Miércoles, 10 enero 2018, 00:54

El Hernani de rugby cayó arrollado por la delantera del VRAC en un partido que sólo duró 72 minutos debido a la nieve que cubría el Pepe Rojo vallisoletano.

Y es que no hubo mucha sorpresa en Valladolid y los de Hernani perdieron claramente frente al VRAC Quesos Entrepinares por un 53-0. Con el resultado totalmente sentenciado y la nieve acumulándose sobre el campo, el árbitro decidió dar por finalizado el encuentro a falta de ocho minutos para el final. Ante la sucesión de resbalones y los problemas físicos de varios de los jugadores, el colegiado determinó que ya no era seguro seguir jugando y no prolongó más el choque.

La superioridad de los vallisoletanos se alió con un tiempo que no favoreció en nada el rugby que juegan los tricolor. El partido se desarrolló en un campo cubierto por la nieve y, además, nevó durante buena parte del encuentro. Nada bueno para el juego a la mano que trata de practicar el Hernani, ni para jugar con velocidad. Las delanteras de ambos equipos llevaron el peso del partido y el pack de los castellanos fue tremendamente superior al octeto hernaniarra. Los delanteros del VRAC arrollaron a los del Hernani en casi todas las melés y, para colmo, los tricolores también sufrieron en las touches y en los mauls. Así, el Hernani ni siquiera pudo acercarse con peligro a la zona de marca del VRAC durante el partido.