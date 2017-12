Concierto de Navidad de la Banda y los coros Umore Ona y Ozenki Actuarán esta tarde, a las 20.00 horas, en la parroquia San Juan Bautista, con un completo repertorio de lo más navideño DV HERNANI. Sábado, 23 diciembre 2017, 09:49

Tres agrupaciones musicales actúan conjuntamente esta tarde en el Concierto de Navidad, concretamente, Goizuetako Umore Ona abesbatza, Ereñotzuko Ozenki abesbatza y la Banda de Música de Hernani. Las tres tienen en común el río Urumea, ya que participan intérpretes de dichas localidades, Goizueta, Ereñozu, Hernani y Astigarraga.

En total serán un centenar de músicos los que estén esta tarde en esta tradicional actuación navideña. Según detallan los organizadores, «debido a la afluencia de público asistente a este tradicional concierto, el año pasado se trasladó su ubicación a la iglesia parroquial San Juan Bautista, ya que el convento de las Agustinas se había quedado pequeño». Por tanto, el concierto será hoy a partir de las 20.00 horas en la iglesia San Juan Bautista.

La Banda de Hernani actuará bajo la dirección de Roberto Pacheco. En el caso de Ozenki estará dirigiendo Imanol Kamio y el coro de Umore Ona de Goizueta lo hará de la mano de Eneko Amundarain.

Para la ocasión se ha preparado un repertorio en el que se escucharán temas como 'A Christmas Carol Fantasy', 'Santa Claus is coming', 'The Christmas waltz', 'Let it snow', 'Aurtxoa seaskan', 'Elurra Mara Mara', 'Svetilen', 'Ator Ator', 'Zeruko Deia', Birjiña maite', 'A Festive Christmas Celebration', 'Isaw three ships', 'Ding Dong! Merrily on high!', 'Deck the hall' y 'We wish you a merry Christmas'.

Destacar que Paula Brotons, Ainara Narvarte, Mikel Etxeberria, Xabier Odriozola y Loli Parriza serán los músicos que durante el concierto realicen actuaciones como solistas.

Por otro lado, mañana, día 24, la Banda de Música de Hernani realizará su tradicional Ronda de Nochebuena partiendo de los soportales del Ayuntamiento a las ocho de la tarde. Comenzarán interpretando la pieza 'Olentzero'.