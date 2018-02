La comparsa de Caldereros de Elur-Txori partirá desde la sociedad esta noche La comparsa de Caldereros de Elur-Txori saldrá, un año más, esta noche a las 21.00 horas. / MARÍA Esperando que el tiempo permita hacer el recorrido habitual, el grupo decidirá qué hacer cuando se reúnan JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Sábado, 3 febrero 2018, 00:58

Tan sólo falta una semana para que la localidad se llene de colorido para la celebración del Carnaval. Y como siempre por estas fechas, los encargados de anunciarlo serás los Caldereros. Debido al mal tiempo, los chavales de Langile no realizaron ayer el recorrido por las calles, aunque sí disfrutaron de la fiesta húngara en el centro escolar.

Los que sí parecen que no faltarán a la cita anual y no cederán ante el mal tiempo son los de la comparsa de Caldereros de Elur-Txori. Como todos los años, según han informado los organizadores, «estaremos esta noche preparados a las 21.00 horas para salir. Estamos más de 100 personas apuntadas a la merienda-cena que se celebra antes de la salida, por lo que el ánimo para disfrutar y divertirse no faltará. Esperaremos a estar allí esta noche para saber si realizaremos el recorrido completo con parada en Sandiusterri, en la trasera del Ayuntamiento, en Gudarien plaza, recordaremos a Pasiego y Olano, por la calle Mayor llegaremos a Plaza Berri y subiremos nuevamente a la plaza de los Gudaris donde montaremos el campamento. En caso de mal tiempo el recorrido se podrá hacer más corto o incluso puede que tengamos que ir directamente a la plaza Atsegindegi si el tiempo no nos permite otra opción».