Las chicas del sénior del Hernani, en busca de los primeros puntos HERNANI. Sábado, 30 septiembre 2017, 00:25

El primer equipo femenino del CD Hernani se planta en la cuarta jornada con cero puntos. Este fin de semana viajará a tierras vizcaínas para enfrentarse al Bizkerre, mañana a las cuatro de la tarde.

Las chicas de Alberto Izquierdo no han conseguido hasta ahora hacerse con ninguna victoria y es por eso que no les queda otra opción que ganar el encuentro de mañana. La portería de las verdes ha recibido goles y sin embargo parece que la suerte no ha estado de lado de las hernaniarras, todavía, de cara a portería.

El número de jugadoras lesionadas ha sido mayor esta pasada semana y es una de las razones por las que las cosas no salen como el equipo espera. Parece que las lesiones no son graves, por lo que también es un alivio para el conjunto verde. Todavía queda mucha liga por delante y el club manda toda la fuerza y ánimo posible para remontar esta mala racha.

División de Honor Regional

Los chicos de Alain Gerekaetxeberria obtuvieron un punto el fin de la semana pasada ante el Vasconia. Aunque el Hernani tuvo bastantes ocasiones, el balón no quiso entrar en la portería contraria. Los chicos lucharon hasta el final y consiguieron el 1-1 con el gol de Ekhi González. Este fin de semana hay derbi y se enfrentan al Añorga esta tarde, a las seis en Rezola.

Por su parte, el División de Honor Juvenil recibe en Zubipe, hoy a las 16.40 horas, al Ud. Logroñes. Tras perder 2-0 contra el Osasuna, los verdes tienen más fuerzas que nunca para que los tres puntos se queden al fin en casa.