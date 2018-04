Buenos resultados de los pelotaris de Hernani en los últimos partidos del Gravni y Udaberri HERNANI. Jueves, 12 abril 2018, 00:29

Los pelotaris del CD Hernani han conseguido buenos resultados este pasado fin de semana, con 11 victorias y 10 derrotas como balance final de la jornada.

En el Torneo Gravni se han jugado 3 partidos contra la selección de Iparralde y aunque el balance no ha sido bueno, en frontón en la modalidad de mano parejas senior Ioritz Arrieta-Markel Lizeaga ganaron 22-7. No hubo tanta suerte en trinkete donde se perdieron los 2 partidos, en mano individual sub 22, Ekaitz Cisneros cayó 40-28 y en mano parejas sub 22, Xabat Pagola-Endika no pudieron ante Iparraldea, por un 40-32.

En cambio, los pelotaris de rendimiento empezaron muy bien el Torneo Udaberri, ganando los tres partidos alevines y otros tres infantiles, destacando la victoria de los alevines Xuban Iturbe y Aiur Elizazu, 16-3, contra el club Izurun. En Infantiles, ganaron Jon Jara-Unai Etxarri ante Ilunpe por un 18-4; Arluziaga-Deskarga lo hicieron 18-5 a Arabaolaza-González y Garaiar-Martín, 18-12, a Manterola-Alegria.