El Ayuntamiento limita el uso de pirotecnia para garantizar la seguridad Se prohibe la utilización de fuegos artificiales en el casco antiguo, dado que la mayoría de edificios tienen estructura de madera HERNANI. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:37

El Ayuntamiento establece unas limitaciones en el uso de pirotecnia para garantizar la seguridad ciudadana. Y es que la utilización de dichos productos para dar la bienvenida al año nuevo es una costumbre muy arraigada, pero también conlleva ciertos riesgos que se pueden prevenir.

Con este objetivo, «no se podrá usar fuegos artificiales en el casco antiguo, ya que muchos de sus edificios tienen estructuras de madera y existe un alto riesgo de que el fuego se propague con mucha rapidez. Fuera de esta zona, en espacios abierto, se limitará el lanzamiento de pirotecnia de 00.00 a 00.15 horas».

Desde el Ayuntamiento aclaran que «es habitual que los productos pirotécnicos no sean siempre utilizados por profesionales, sino por adultos y niños que pueden desconocer cómo se debe manejar un elemento tan peligroso como es la pólvora. La limitación al uso y venta de productos pirotécnicos, está regulado según la normativa actual. Estas normas son de obligado cumplimiento tanto para la venta como para la utilización, ya que aseguran que los productos son adecuados para el consumidor».

En esta línea, se aconseja «no guardar ningún artículo en los bolsillos, ni manipular ni extraer su contenido. No se podrá lanzar ningún petardo contra personas o animales. Los productos no se deben lanzar con la mano, sino dejarlos en el suelo y encender la mecha por el extremo, para que de tiempo a retirarse. También habrá que vigilar que no haya artefactos o líquidos inflamables alrededor y nunca se deben situar los petardos dentro de ladrillos, botellas, etc., ya que al explotar producirían metralla. Y si un petardo no se enciende bien, mejor no tocarlo hasta pasada media hora».

Desde el consistorio aconsejan que los artículos se adquieran «solo a comerciantes y profesionales autorizados para ello».