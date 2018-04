Arrieta-Lizeaga se clasifican para las semifinales del Torneo Gravni de trinkete HERNANI. Jueves, 19 abril 2018, 00:27

Malos resultados de los pelotaris del CD Hernani en los partidos disputados este pasado fin de semana, tanto en los torneos oficiales como en los privados, dejando un saldo de 9 victorias y 16 derrotas.

A pesar de todo, se han obtenido algunos resultados importantes. En el torneo Gravni, los sénior Ioritz Arrieta-Markel Lizeaga ganaron a Araba, por lo que se han clasificado para jugar las semifinales de frontón. El sub 22 Ekaitz Cisneros también ganó al pelotari de Araba, pero tiene que esperar a saber los resultados de la semana que viene para saber si se ha clasificado para jugar las semifinales de trinkete o no. Sin embargo, los que sí se quedan eliminados son los sub 22, Xabat Pagola y Endika Arizmendi, que perdieron el partido clave con los alaveses y se quedan sin opciones para jugar las semifinales de este campeonato.

Por otro lado, en el Campeonato de Gipuzkoa del 4/5 destacar el triunfo de los cadetes Unax Uitzi y Anartz Oiartzabal. Por el contrario, no han comenzado bien los restantes 7 pelotaris que jugaban esta jornada porque han perdido todos sus partidos. En el Torneo Udaberri los alevines Iturbe y Elizazu y los infantiles Jara y Etxarri se hicieron con las victorias de sus encuentros, aunque hay que lamentar las 6 derrotas restantes.