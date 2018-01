Alumnos de Hernani BHI han visitado Londres con el proyecto 'Erasmus +' El grupo de alumnos visitó Londres recientemente. Con el objetivo de promover el bienestar y aprendizaje, los estudiantes están viajando por Europa HERNANI. Miércoles, 24 enero 2018, 00:21

Un grupo de alumnos de Bachillerato de Hernani BHI han estado recientemente en Londres en el quinto encuentro del proyecto Erasmus + con la coordinadora de Erasmus + del departamento de inglés y la directora.

Con este proyecto que financia la Unión Europea Hernani BHI ha tenido la oportunidad de colaborar con 4 centros europeos y visitarlos. En esta ocasión han conocido el Highgate Wood Secondary School de la capital londinense.

Con este proyecto de dos años los alumnos y profesores han tenido la oportunidad de visitar los institutos de Bormio (Italia), Riihimaki (Finlandia), Londres y en mayo se desplazarán a Iasi (Rumania).

El tema del proyecto 'Building European Wellness in Learning for Life-Be Well' es el de promover el bienestar y el aprendizaje. «Los principales objetivos del proyecto son mejorar la calidad de las técnicas innovadoras de la enseñanza y el aprendizaje; mejorar el bienestar, promoviendo iniciativas inclusivas; y desarrollar la identidad europea con el conocimiento de las características de cada país».

En este viaje a Londres, además de tener la oportunidad de colaborar con alumnos europeos, el grupo de Hernani BHI pudo visitar la capital británica.