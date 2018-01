Dos actuaciones de la Banda de Música en torno a carnavales Músicos de la Banda. / JUANFER Dirigida por Roberto Pacheco, la agrupación actuará el domingo, 4 de febrero, a las 12.45 horas, y el día 9 a las 20.00 horas en Biteri MARÍA CORTÉS HERNANI. Jueves, 1 febrero 2018, 00:28

La Banda de Música de Hernani, bajo la dirección de Roberto Pacheco, se prepara para ofrecer dos nuevos conciertos en torno a la celebración del Carnaval. Serán los días 4 y 8 de febrero. En el primero de ellos, a las 12.45 horas en los soportales del Ayuntamiento, la Banda interpretará el repertorio típico del carnaval de Tolosa. Como en años anteriores, los músicos hernaniarras tomarán parte activa en la comparsa de Iñudes y Artzaiak que organiza la ikastola Urumea.

El segundo concierto se celebrará en Biteri a las 20.00 horas, y tendrá como base temática los animales y las obras que se interpretarán girarán en torno a esta idea en el concierto 'Le Carnaval des Animaux'.

Según detallan los organizadores, en este concierto se estrenará el auditorio renovado de la casa de cultura Biteri. En el mismo se podrán escuchar y disfrutar las siguientes obras: 'Out of Africa', 'The Baby Elepanth', 'The carnaval of the animals', 'El rey León' y 'Bremengo musikariak'.

«Este último tema, al ser un cuento musicado se presentará con un narrador que irá contando el cuento mientras la Banda le da una base musical», explican los responsables del concierto.

Este año, como es habitual en el concierto de Viernes de Carnaval, la Banda traerá un cantante invitado para que el público de Hernani disfrute aún más de la actuación. En esta ocasión actuará Tinolyn Martin's acompañado de la orquesta Hernanin's Band Musik.

Debido al renombre del artista invitado», la banda pide encarecidamente al público que «acuda con la debida antelación, ya que se espera un aforo completo».

Tinolyn Martin's es un cantante que inmortalizó temas como 'Jalisk' o 'Il Gondoliere', que ocuparon horas de radio en los años 90. Es el único concierto que ofrecerá en Europa, tras el cual volverá a su Nebraska natal.