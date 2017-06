Orain Hernani cree que el «desenfreno» durante el txotx «merece una reflexión»

Desde Orain Hernani han decidido hacer una valoración pública, tras haberla realizado en la mesa municipal del txotx, «ante las muchísimas quejas que hemos recibido y porque creemos que lo que ha pasado en Hernani durante la temporada merece una reflexión profunda».

Sostienen desde este partido de la oposición que, tras solicitar los informes pertinentes, sólo han podido acceder a algunos relativos a esas noches «de ocio y desenfreno en Hernani, y que otros han sido vetados por el equipo de gobierno».

Les sorprende que, «en los informes a los que hemos tenido acceso se destaque (suponemos que tras una especial vigilancia) que durante una noche hayan sorprendido tan sólo a una persona orinando en la vía pública cuando había constancia de la presencia de 37 autobuses; o que se haya decomisado una trompeta, intuimos que de juguete. Nos sorprende que a una persona se le viniera encima el panel informativo de hierro de Gudarien Plaza -según figura en el informe-».

Orain Hernani ya expresó en su asamblea de rendición de cuentas que no le gusta el modelo social que se ha creado en el pueblo, y que «se vendiera como se vendiera, lo que está pasando en nuestras calles no es cultura. Una cosa es lo que ocurre en las sagardotegis y otra muy diferente es lo que pasa en el Kaxko, que no tiene nada que ver con la cultura de la sidra. Esto ha transformado un pueblo tranquilo en un pueblo lleno de policías y ambulancias atendiendo a jóvenes al borde del coma etílico». Comentan además que «desconocemos exactamente cuántas asistencias médicas han sido necesarias en esta pasada temporada, y desconocemos también el número de robos. Lo que sí sabemos es que se han producido peleas y hasta mordiscos. Y no entendemos qué ha hecho el pueblo para merecer esto».

Asimismo, este grupo político cree que el problema «no es exclusivo de la gente que está viviendo en el Kaxko, sino de todo el pueblo». Sugieren que debería crearse un foro ciudadano para trabajar sobre el tema del txotx de cara a la próxima temporada de sidrerías.

Desde Orain Hernani realizaron una propuesta a los presupuestos municipales, «de la que no tenemos noticias», para la creación de un nuevo modelo turístico y cultural para Hernani que «no se base en el alcohol y el desenfreno», y a la que van a hacer especial seguimiento. «No vemos admisible que las personas del Kaxko y de otras partes de Hernani no puedan descansar ni dormir y que les sea imposible disfrutar de su pueblo durante, al menos, los fines de semana del txotx; que tengan que sortear orines y deshechos y realizar limpiezas extras; que con sus impuestos se paguen baños públicos horribles y servicios extra de limpieza», añadiendo que «éste no es el modelo cultural ni de turismo que queremos fomentar. Turismo y cultura son otra cosa».