El División de Honor Regional despide la temporada en Zubipe ante el Ariznabarra

El Club Deportivo Hernani despide hoy la temporada, a las 11.45 horas, con el partido que disputará el primer equipo masculino, el División de Honor Regional, frente al Ariznabarra. Los locales dicen adiós a unos meses intensos, aunque no podrán hacerlo con la alegría del ascenso a Tercera. Los hernaniarras perdieron el primer partido del play off frente al San Pedro de Sestao, posibilitando que los vizcaínos sumen cuatro puntos de seis. El Hernani no mereció volver de Las Llanas con las manos vacías, pero el fútbol no siempre es justo a corto plazo. El equipo peleará por regalar a la afición tres puntos hoy.

Esta jornada se espera la asistencia de la afición a Zubipe, unos seguidores que han vivido intensamente este tramo final de temporada y que han vibrado con los chicos de Alain Gerekaetxeberria.

También se ha disfrutado de una temporada llena de muchas alegrías como la consolidación del primer equipo femenino en su categoría con un meritorio sexto puesto que demuestra que se está realizando un gran trabajo en el club. El año pasado las chicas tuvieron que pelear hasta el final para mantener la categoría, este año en cambio, han podido disfrutar con la tranquilidad que aporta estar por encima de la mitad de la tabla, ejerciendo además un fútbol de alto nivel.

Tampoco quieren dejar de mencionar desde el CD Hernani el importante logro obtenido por los juveniles. Gracias al ascenso a la máxima categoría juvenil masculina, el año que viene se podrá disfrutar en Zubipe del mejor fútbol.

«A todo esto se le suma el gran trabajo realizado en la cantera. Otro año más, el club ha realizado una gran labor fomentando el deporte en Hernani, y ya está trabajando codo con codo para que el año que viene se pueda volver a celebrar una gran temporada por estas mismas fechas», detallaban desde el propio club.