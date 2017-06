PSE-EE, «sorprendido» por la bandera de los presos en el mástil de la Plaza

El PSE-EE de Hernani se ha mostrado «sorprendido» ante la «pérdida de vergüenza» demostrada por el equipo de gobierno de Bildu de Hernani, con su última decisión.

En un comunicado, los socialistas de Hernani han denunciado que el gobierno municipal de Bildu ha decidido colocar una bandera de 'Euskal presoak etxera' en lo alto del mástil con la ikurriña que hay en la Plaza del Ayuntamiento y «han sido los operarios municipales los que la han puesto por orden municipal».

«Nos hemos quedado con cara de asombro al ver que operarios municipales colocaban una bandera de 'Euskal presoak etxera' en lo alto del mástil con la ikurriña que hay en la plaza del Ayuntamiento», han dicho.

Para el PSE-EE de Hernani, si «todos trabajamos por la convivencia, hay que tener un poco más de sensibilidad y saber que, un lugar que debe ser de todos como es un Ayuntamiento no debe ser utilizado sólo por unos pocos y mucho menos con ayuda o el beneplácito de los regidores municipales».

Tal y como ha dicho el portavoz socialista, Ricardo Crespo, en el Ayuntamiento de Hernani, «podemos estar de acuerdo sobre el fin de la política de dispersión, tras el llamado cese definitivo de la actividad terrorista. Incluso, a veces, podemos tolerar, dentro de los límites de la libertad de expresión, pero no compartir, el aspecto que presenta el Kaxko en multitud de ocasiones. Sin embargo, utilizar los recursos municipales para hacer proselitismo de una manera tan clara nos parece una tomadura de pelo». A su juicio, «EH Bildu se ha quitado la careta».

«Cuando, en más de una ocasión, le preguntamos al alcalde quién coloca las pancartas en las calles de Hernani, nos responde que no lo sabe», explica Crespo. «Después de esta acción, Luis Intxauspe ya no podrá esconderse. Los propios operarios municipales, y seguro que no por iniciativa propia, han colocado en esta ocasión la pancarta en el mástil».

Por otra parte, ha preguntado si el alquiler del camión grúa lo ha pagado el Ayuntamiento. Afirman los socialistas que, si no, no entenderían por qué los operarios municipales lo usan para realizar el trabajo. «Y si no lo ha pagado el Ayuntamiento, entendemos que el Consistorio habrá dado permiso para colocar la bandera». También se preguntan si el responsable político que organiza las tareas de los operarios municipales no cree que existan otros asuntos destinados al bien común del pueblo y «no sólo de unos pocos para hacer propaganda de unas ideas concretas. ¿Si hubiera ocurrido una desgracia en la ejecución del trabajo hubiera sido responsable el Ayuntamiento?». Desde el Partido Socialista de Hernani exigen al gobierno municipal que retire la bandera de los presos y reinstaure la situación anterior del mástil de la ikurriña.