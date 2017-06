Endika Arizmendi se proclamó campeón de Euskal Herria de segunda juvenil en trinquete

El juvenil hernaniarra Endika Arizmendi se ha proclamado campeón individual del segundo torneo oficial más importante de la temporada en la modalidad de trinquete, el campeonato de Euskal Herria.

No pudo acudir el pelotari titular del club Herriaren, en su lugar jugó Fernández de Zuazu, un pelotari menos acostumbrado a jugar en trinquete y Endika Arizmendi no perdonó. Jugando muy serio y concentrado, ganó la final 35-4 y se trajo la txapela para Hernani.

Con este triunfo Arizmendi culmina una gran temporada de trinquete, ha ganado el campeonato de Gipuzkoa y el de Euskal Herria y ha quedado subcampeón del torneo Gravni. Poco más se puede pedir.

Interpueblos

Los pelotaris de Hernani volvieron a perder 2-1 contra Zizurkil, en la eliminatoria de vuelta de cuartos de final del campeonato más popular de la temporada, el Interpueblos, y por un global de 4-2 Hernani queda eliminado del torneo. Otro año será.

En cadetes, Unax Uitzi y Ohian Zugasti perdieron 22-9 contra Lasa-Etxeberria. El delantero titular Salaberria no pudo jugar por lesión y le sustituyó el infantil Uitzi, un pelotari con gran futuro pero que, atenazado por los nervios de este difícil compromiso, poco pudo hacer. Ohian Zugasti lo dio todo en la cancha, pero tampoco está en forma y la victoria de la pareja de Zizurkil fue incontestable.

En juveniles Garikoitz Arizmendi y Endika Arizmendi perdieron 22-17 contra Alberdi-Arrate. El partido estuvo igualado hasta el 17 iguales y en la parte final del encuentro la pareja de Zizurkil fue superior. Los primos Arizmendi no sumaron como pareja, si en Hernani Endika jugó muy bien y Garikoitz no estuvo acertado, en Zizurkil fue al revés, Garikoitz jugó un partidazo pero Endika falló demasiado. Una pena porque podían haber ganado los 2 partidos. En sénior, Ioritz Arrieta y Eneko Aizpitarte ganaron 22-9 a P. Labaka-Arregi. El partido no tuvo color ya que la pareja hernaniarra fue superior desde el principio. Aizpitarte dominó el peloteo y Arrieta fue superior a su rival en los cuadros alegres.