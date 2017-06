Gorka Etxeberria (Exdirector deportivo del Club Deportivo Hernani): «El ambiente de amigos y cuadrilla entre sus miembros diferencia al CDH del resto»

Como ya anunció hace unos meses, Gorka Etxeberria deja la dirección deportiva del Club Deportivo Hernani y lo hace con la palabra agradecimiento en la boca. «Agradecido al club, pero también al pueblo de Hernani por cómo me ha acogido desde el primer momento». Ahora le toca replantearse su futuro y decidir qué hacer, aunque ya no será en Zubipe. Eso sí, una cosa está clara: seguirá vinculado al fútbol.

-¿Hace cuánto tiempo llegó al club?

-Ésta ha sido mi tercera etapa y comencé esta última hace tres años y medio. Vine de Portugal, de la segunda división portuguesa y ya entonces Ion Loran me habla para incorporarme. En enero me piden que coja la dirección deportiva ya que había que revitalizar todo el club.

-Mira para atrás y qué ve...

-Veo una transformación brutal en las personas y en el propio club. No he traído nada nuevo, creo que he ayudado a despertar. La directiva se ha formado nueva y lo ha hecho muy bien de la mano de la antigua. Se hizo un traspaso muy amistoso. Pero conformar la nueva directiva nos costó. Se ha revitalizado también el apartado de los entrenadores. Todo el mundo participa, incluso para discutir, pero bien venido sea por que significa que el club está vivo y no lo estaba tanto. Se ha revitalizado todo el club.

-¿Los objetivo se han cumplido?

-Sí. Había tres líneas. Una la de regenerar la directiva y la hemos cambiado por completo. Otra, revitalizar a los entrenadores dándoles parte en el gobierno a través de pequeñas comisiones, y la tercera más deportiva: Rejuvenecer y darle un empujón al primer equipo masculino y lo hicimos desde el primer año. Hoy el equipo es jovencísimo, en los tres años se ha ido metiendo gente nueva. En lo deportivo, los tres años han sido muy buenos.

-¿Se desliga totalmente del club?

-La primera idea fue coger un equipo de niños, pero me ha surgido alguna cosa y no sé lo que voy a hacer. He decidido al final cambiar de aires. Me hubiese quedado a gusto entrenando un equipo de chavales, pero por primera vez en mi vida tengo varias opciones. Tengo una por aquí, otra en España y otra en el extranjero. Tengo dudas de qué hacer. Hablaré con los tres clubes y en quince días decidiré.

-En este momento del adiós, ¿qué destacaría?

-Me siento muy satisfecho del trabajo realizado. Estoy orgulloso. Se han cumplido los grandes objetivos planteados y eso es evidente. Pero, sobre todo, me voy agradecido. Han sido tres años duros a nivel personal y en Hernani me he encontrado como en casa. Ha sido mi tercera etapa, antes estuve entrenando a infantiles y en un periodo corto al primer equipo. He estado muy a gusto y todo el mundo ha colaborado. Yo he provocado el cambio, pero lo han hecho ellos. El nivel de implicación, no estando siempre de acuerdo con lo que yo planteaba, ha sido enorme. Estoy muy agradecido a todo Hernani, al pueblo y al club.

-¿Qué diferencia al CDH de otros clubes?

-Sin ninguna duda el ambiente familiar y de cuadrilla que hay entre todos los entrenadores. Siempre son el corazón del club. Los jugadores van pasando, pero la estructura técnica es el corazón del club. El nivel de amistad entre los entrenadores es muy alto aquí. En tres años y medio no ha habido ni un solo conflicto importante. Hemos discutido y algún día uno se ha ido enfadado a casa, pero hay una armonía de un nivel altísimo. Eso es difícil encontrarlo en otro sitio.

-Ésta ha sido una temporada muy buena... ¿qué nota le daría?

-En las tres temporadas hay que decir que no ha habido ni un solo descenso, han habido varios ascensos y los equipos han competido muy bien. Siempre con ánimo de ir a buscar el partido, hemos intentado darle ese ADN al Hernani, que no me lo he inventado yo pero que quizás estaba un poco apagado y cada equipo jugaba un poco a su manera. Hemos recuperado que los distintos equipos se parezcan en algunas cositas, en la idea de salir a buscar.

-¿Y la nota a la última temporada?

-Le daría un 8 a la espera del posible ascenso a Tercera División. Sería sobresaliente, aunque el ascenso está muy difícil. Hay que destacar también que el fútbol femenino durante los tres años ha crecido. Cuando llegué estaba salvado gracias a entrenadores de Hernani que lo habían cogido en una situación muy difícil y cada una de las tres temporadas hemos ido mejorando. Esta última ha sido, sin duda, su mejor temporada.

-¿La base es buena de cara a la próxima temporada?

-Veo una base muy solida. El club ahora está estructurado y organizado, con ciertas ideas muy claras para todo el mundo y una directiva que lo supervisa todo. A partir de ahí solo podemos ir hacia arriba. No me refiero solo al tema deportivo, como actividad o club sano solo podemos ir a más. Los pilares son muy sólidos.

-De todos modos, seguirá vinculado al fútbol...

-Por primera vez tengo para elegir. En pocos días decidiré, tras estudiarlas.

-¿El cuerpo qué le pide?

-El corazón aventura lejana. La cabeza me dice que mejor cercana. Ya veremos cuando hable con los tres qué conclusiones saco.

-Está en el aire si seguirá con su programa en Teledonosti...

-Evidentemente depende de lo que decida. Si me quedo en Gipuzkoa seguiré, ya que así lo tengo hablado con ellos. Pero ya saben que si me voy fuera no puede ser.

-Ha sido una faceta nueva.

-Una experiencia que me supuso un reto y por eso me gustó. Me gusta probarme, meter la pata, aprender... Lo he disfrutado, me han dejado darle un toque futbolístico más que futbolero. Si seguimos, algo diferente haremos ya que si no cambias vas para atrás.

-Una pregunta de la Real Sociedad es obligada... La próxima temporada, como el resto de la afición, la verá con especial ilusión.

-Especial ilusión y dos objetivos. El primero, competir en Europa de verdad, no llegar, tocar la pared y volver. Tenemos que ser un equipo solvente en Europa, pero también que se vuelva a ser un equipo de la mitad alta en la Liga. Hay que combinar las dos cosas. Hay que saber gestionar las tres competiciones, algo que no se ha conseguido nunca. Con el equipo que le viene y la cohesión social recuperada, tiene que competir en las tres.

-¿Le ve con capacidad?

-A la plantilla actual no, pero al club actual sí. El club tiene la obligación de reforzar la plantilla, descargar alguna pieza y cargar otra, para tener un plantilla más capaz de afrontar las tres competiciones.