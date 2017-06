El División de Honor Regional juega en Sestao el primer partido del play off de ascenso

Tras festejar el emotivo día del club en las instalaciones de Oianume, el primer equipo masculino del CD Hernani vuelve a la carga. Los de División de Honor Regional quieren empezar el play off, en el campo Las Llanas de Sestao, con una victoria. La entrada será gratuita.

El equipo no da todavía por finalizada su temporada. Es cierto que no dependen de sí mismos, ya que necesitan que los tres clubes vascos Beasain, Alavés B y Vitoria logren ascender a Segunda B y además, ganar el play off. El vestuario está convencido de que tienen que pelear hasta el final y creer en las posibilidades que aún existen. El conjunto lo dará todo esta tarde, a partir de las cinco y media, como siempre lo ha hecho el equipo capitaneado por Aritz Lujanbio. En cualquier caso, el equipo quiere aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a los jugadores que dejarán equipo esta temporada: Xabier Elberdin, Julen Goia, Jon Ander Mora y Unai Elizalde.

El siguiente rival a batir será el San Pedro, conjunto que ha hecho una gran temporada y que no le pondrá las cosas fáciles a los chicos de Alain Gerekaetxeberria.