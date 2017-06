Miguel Lujambio, un hernaniarra único

Difícilmente se podría conocer la historia reciente de Hernani sin tener presente a Miguel Lujambio. Si las sociedades la forman las personas, Lujambio es un claro exponente de lo que un ciudadano puede hacer de manera voluntaria e individual por su comunidad. No hay colectivo al que no haya ayudado de una u otra manera. No hace falta ni pedírselo, siempre está ahí. Hernaniarra de pro, presume de ello, es una figura que muchas veces pasa desapercibida pero que siempre está, por si hace falta. Para lo que sea. Hernaniarra único, siempre afirma que no le gusta «eso de los homenajes», pero está claro que no estaría de más que el municipio, la 'villa' como a él gusta recalcar, tuviera a bien reconocer una labor única que resulta impagable.

Lleva ya 50 años siguiendo a la Banda Municipal de Música, ayudando en lo que se puede, «antes les ayudaba a recoger los instrumentos, pero ahora ya no puedo. Lo paso mal a veces viéndoles recoger y yo sentado, pero a mis 81 años ya tengo dolores de espalda y no puedo». Pero es que, además, es el hombre-rifa. Colectivos como el club de fútbol, el balonmano, Kaxko Elkartea... cuando tienen que vender las rifas ahí está Miguel. Qué decir de su labor, para muchos desconocida, en el Hospital Donostia. Lleva ya tres décadas acudiendo a visitar todos los martes a aquellos hernaniarras que están allí ingresados.

Una de sus grandes aficiones tiene nombre propio: La Banda Municipal de Música de Hernani. Si la agrupación musical de la localidad cuenta ya con más de 150 años de historia, el bueno de Miguel conoce de primera mano un tercio de su historia, que no es poco. 50 años siguiéndole, pero no solo en sus conciertos. Acude a todos los ensayos, «se pone al fondo y escucha el ensayo en silencio. Todos los ensayos. El día que no venga nos resultará muy extraño», afirma uno de los músicos de la Banda.

«Llevo muchísimos años siguiendo a la Banda, desde que estaba como director José María Goñi, unos 50 años. Me gusta mucho la música. Luego he seguido con todos los directores que ha tenido la Banda», afirma Miguel. Sin duda alguna, hablar con Lujambio es abrir las puertas de par en par a la historia reciente de la villa. «Los conciertos se ofrecían en el quiosco del Ayuntamiento y los bailes en Los Tilos. La música es un tesoro para mí». No se pierde ni un concierto, no solo de la Banda sino también de agrupaciones corales del municipio. Su gusto por la música le llevó a participar durante muchos años en tres txarangas, recordando con especial ilusión aquel disfrute en la calle.

Una persona que ha vivido, por tanto, muy de cerca los últimos 50 de la Banda que puede hablar con conocimiento de causa sobre las diferencias existentes entre los distintos directores que ha tenido. «Yo creo que el que ha aportado un salto más grande ha sido el actual, Roberto Pacheco».

«Los conciertos de Los Tilos eran preciosos», en referencia a los años 60-70. Los añorados conciertos de Los Tilos, a los que acudía gente de todo Gipuzkoa. Venían de la zona de Goierri y de Oarsoaldea. Los Tilos se llenaban, viniendo gente en el también muy nombrado tranvía. ¿Quién no ha oído hablar de la figura de los chaperos, que se encargaban de cobrar en el baile...? Aspectos que muchos vemos lejanos pero que el propio Miguel ha vivido muy de cerca y que lo narra como si fuera hoy en día.

Hospital

Miguel es de las personas más conocidas que hay en Hernani. «Yo soy de Hernani, me gusta colaborar, si no colaboro en Hernani no lo voy a hacer en otro lugar. Lo tengo que hacer en mi villa». En el pasado mes de febrero hizo 30 años acudiendo todos los martes a visitar a hernaniarras que se encuentran ingresados en el hospital. «Tenía relación con Jose Mari Aldasoro, que llevaba a los chavales del fútbol en Atsegindegi y yo andaba con el balonmano. Me enteré que a su madre le habían ingresado, fui a verle y desde entonces decidí ir a ver a la gente de Hernani que estaba ingresada. Antes me daban un listado con la gente de Hernani, pero luego, por la ley de protección de datos, ya no la daban. He tenido que ir luego con nombre y apellidos para que me dijeran en qué habitación estaban», indica Miguel. «Hoy en día ya ni eso, ya tengo que llevar toda la información, por lo que visito a los que me entero yo que están allí. De hecho, alguno en la calle ya me dice: He estado ingresado y no has venido a verme».

Los 'sanjuanes' están a la vuelta de la esquina. Los vive con intensidad. «No me pierdo los conciertos, los bailes... antes salía tres días tocando en txarangas, pero ya el año pasado tuve que dejarlo». En su día fue protagonista con la de la cuadrilla Txatarra, pero también con txarangas como las de Elizatxo o Santa Bárbara. Sus problemas de espalda le han obligado a dejar algo que siempre le ha entusiasmado.

Plenos

Los que acudimos a las sesiones plenarias por motivos laborales en el Ayuntamiento lo cierto es que nunca estamos solos. Es otra de las facetas de Miguel Lujambio. Acude a todas, sin faltar una. «Me gusta estar bien informado de lo que sucede en Hernani. Recuerdo que estando alcalde Altuna había mucho pique dialéctico. Se alargaban las reuniones y a las doce de la noche era obligatorio terminarlas. A esa hora era cuando salíamos del Ayuntamiento. Los de ahora son cortos». También es habitual en la comisión de Urbanismo. Son muchas sus sugerencias para mantener lo mejor posible las calles del municipio. «Quiero un Hernani limpio, sin pintadas en las paredes. Que se pongan carteles, de acuerdo, por que luego se pueden quitar». Predica con el ejemplo: Pone en todos los portales del Casco la convocatoria de las asambleas de vecinos, «pero cuando pasa la misma me encargo de retirarlos todos. Me gusta que las calles estén limpias».

Pese a las loas que recibe por el trabajo desinteresado que hace para el municipio, si algo tiene claro es que es «enemigo número 1 de los homenajes. Creo que cuando una persona hace una cosa bien, si te gusta, sigue su camino. Todo el mundo que haga una colaboración. En los homenajes le felicito al que los reciba, pero a mí no. Para mí fue una referencia Don Karmelo Labaka, que fue párroco de Hernani, que hizo una labor tremenda. Daba a los enfermos que iban a su casa dinero y cuando murió no tenía ni colchón en casa. Falleció el 17 de diciembre de 1951 y es la persona que más he admirado. Por ello creo que hay que hacer lo mejor por los vecinos de Hernani. Uno mismo tiene que hacer las cosas bien, esa es mi mayor satisfacción, no el recibir ningún tipo de reconocimiento». Esperemos que algunos sean desobedientes en esta ocasión.