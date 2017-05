El Hernani, obligado a jugar con la mirada puesta en Elgoibar

Último partido de la temporada para el CD Hernani con el ascenso en juego. El equipo hernaniarra de División de Honor Regional se desplazará hasta Hondarribia y a partir de las 17.30 se enfrentará al equipo local, que no tiene nada en juego. A la misma hora, pero en Elgoibar, se enfrentarán el Elgoibar, que tiene que conseguir la victoria para apurar sus opciones de permanencia, y el líder Anaitasuna. Éste lidera la clasificación con 70 puntos, uno más que el CD Hernani, que tiene el gol average particular a favor. Por lo tanto las cuentas están claras: si el Anaita pincha y no consigue la victoria, el equipo hernaniarra conseguirá el ascenso a Tercera División si gana en Hondarribia. El empate también les puede valer a los verdes, siempre y cuando el Elgoibar gane al Anaitasuna.

En cuanto al equipo, parece que Ekhi González no podrá llegar al partido, ya que no acaba de recuperar el tobillo lesionado hace dos semanas en Lasarte-Oria. A pesar de ello, el equipo respondió en el partido ante el Martutene, al que ganó por 2-0 con goles de Lander Ibarburu y Eneko Iñurritegi.

Por lo tanto, al CD Hernani solo le queda mantener la línea de las últimas semanas, ganar al Hondarribia y esperar el resultado del Elgoibar-Anaitasuna. El club hace un llamamiento especial a la gente del municipio para desplazarse a Hondarribia y animar al equipo. Además, hace saber que en el pueblo hay organizado un autobús para ir al partido. Quien quiera apuntarse tiene que pasar por el bar Rioja; el precio es de 10 euros e incluye el desplazamiento y la entrada.

Partido, por tanto, muy importante el que se juega hoy, de los más destacados en la historia reciente del club. Lo primero es hacer los deberes, ganar a un Hondarribia que no se juega nada y luego ya mirar lo que sucede en Elgoibar, un encuentro a priori más difícil para el líder al medirse con un rival que tiene el descenso en juego.

Trofeo Labayen

De nada serviría un pinchazo del Anaitasuna si el Hernani repite su resultado. Tarde de nervios, por lo tanto, la que se vivirá hoy en los dos campos, en una jornada que promete emociones fuertes.

Mañana domingo se celebrará una nueva edición del trofeo Labayen en Zubipe. Participarán los equipos juveniles masculinos de la Real Sociedad, Racing de Santander, Real Unión y CD Hernani. Sin duda, un cartel muy atractivo en un día siempre especial en Zubipe.

Los juveniles hernaniarras, que este año han conseguido el ascenso, quieren probarse con rivales que tendrán que hacer frente el año que viene en la máxima categoría estatal juvenil, y por qué no, llevarse el trofeo que pondría un broche de oro a la temporada. El torneo se disputará en el siguiente formato: 11.00: Real Sociedad-Real Unión (2x35'); 12.30: CDHernani-Racing de Santander; 17.00: tercero y cuarto puesto y 18.30: final.