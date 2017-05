Clara ventaja de Hernani en la vuelta del Interpueblos hoy

Los pelotaris de Hernani han dejado bien encaminada la eliminatoria jugada el sábado pasado contra Donostia en el Interpueblos. Ganaron 3-0 en la eliminatoria de ida de octavos de final disputada en el frontón Atano III.

Los partidos de vuelta se van a jugar en Hernani hoy viernes a las 19.30 horas. El entrenador Josu Oiaga va a realizar un par de cambios en el equipo con respecto a la ida. En cadetes volverán a jugar Salaberria-Zugasti, en juveniles jugará seguro G. Arizmendi acompañado por Garmendia o Agirre y en sénior Arrieta entrará por Ojuel y estará acompañado por Lizeaga.

Desde la sección de Pelota quieren animar a todos los hernaniarras para que acudan al frontón a animar a los pelotaris hernaniarras en el campeonato más popular de la temporada. Ya saben que con su presencia tienen mucho ganado en cada eliminatoria.

Partidos de ida

En lo que se refiere a los partidos de ida, en la categoría cadete Xabier Salaberria y Ohian Zugasti ganaron 22-4 a Osoro-de la Torre. El partido no tuvo color ya que no pudo jugar Unanue, el mejor pelotari donostiarra por encontrarse lesionado, y la pareja hernaniarra no tuvo que esforzarse mucho para ganar este partido.

En la categoría juvenil Garikoitz Arizmendi y Endika Arizmendi ganaron 22-9 a Albisu-Gabirondo. Este partido tampoco tuvo color, no pudo jugar el zaguero titular donostiarra Salaberria por encontrarse lesionado y Donostia lo hizo con dos delanteros que poco pudieron hacer ante el buen partido que desplegaron los dos primos hernaniarras.

En la categoría sénior se pudo presenciar el mejor partido. Paul Ojuel y Markel Lizeaga ganaron 22-15 a Urmeneta-Lizeaga. Los cuatro pelotaris jugaron muy bien y todos los espectadores pudieron gozar de un buen espectáculo. Los zagueros Lizeaga y Bikuña sacudiendo a la pelota y adelante Urmeneta y Ojuel, firmando remates y haciendo jugadas de todo tipo. En la parte final del partido se impuso la mayor experiencia de la pareja hernaniarra.