Alumnos de Hernani BHI visitaron Bormio con el proyecto Erasmus+KA2

Alumnos y profesores de Hernani BHI visitaron recientemente la localidad italiana de Bormio para trabajar en el proyecto Erasmus+KA2 Be Well. De esta manera un grupo de alumnos de cuarto de ESO del Instituto de Hernani han pasado 5 días en Bormio inmersos en el proyecto Erasmus+KA2 'Building European Wellness in Learning for Life-Be Well' coordinado por el departamento de inglés.

El tema del proyecto es 'Cómo construir el bienestar aprendiendo a vivir-siéntete bien' y los objetivos principales del mismo pasan por «mejorar la calidad de las técnicas innovadoras de enseñanza-aprendizaje; impulsar actividades inclusivas, mejorar el bienestar impulsando iniciativas inclusivas y desarrollar la identidad europea conociendo las características de cada país», detallan responsables de Hernani BHI.

Tras el primer encuentro del proyecto en Hernani el pasado mes de marzo, la segunda reunión ha tenido lugar en Bormio, que se encuentra a 200 kilómetros de Milán, cerca de la frontera con Suiza.

Gran experiencia

Según explican desde el centro, «los alumnos hernaniarras se han alojado en casa de los alumnos italianos, y junto con estudiantes de los otros 3 centros europeos (Inglaterra, Finlandia y Rumanía) han participado en actividades culturales, pedagógicas y lúdicas durante los cinco días. Además de la oportunidad de visitar una zona espectacular, han disfrutado de las costumbres y gastronomía de la región, y tras sacar el máximo provecho de esta iniciativa y pasarlo estupendo, volvieron a Hernani». El próximo encuentro se celebrará en Riihimaki (Finlandia) del 4 al 9 de octubre y en esta ocasión será un grupo de primero de Bachillerato el que representará al centro.