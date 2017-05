El División de Honor, a tres puntos del ascenso a falta de tres jornadas para el final

Increíble lo que ha ocurrido estas dos semanas en la categoría División de Honor Regional: si la pasada jornada era el CD Hernani quien tropezaba estrepitosamente cayendo por 2-0 en Ordizia, esta última jornada el líder, el Anaitasuna, que se había alejado a 4 puntos, perdía en casa por 1-2 ante el siempre correoso Oiartzun. Por lo tanto, la situación no ha cambiado y a falta de tres partidos los azkoitiarras lideran la clasificación con 64 puntos, uno más que los hernaniarras y a falta de solo tres partidos para el final de liga. Por detrás está la UD Aretxabaleta, con 57 puntos, por lo que parece que el ascenso se decidirá entre los dos primeros.

En lo que respecta al CD Hernani, el equipo de Alain Gerekaetxebarria visitará hoy sábado al ya descendido Ostadar (15.30, Michelin) con el objetivo de ganar y esperar el pinchazo del Anaitasuna, que visita Deba para enfrentarse al Amaikak Bat. El pasado sábado el CD Hernani consiguió vencer al Aloña Mendi con un solitario gol de Xabi Elberdin, en un partido más que complicado ya que el Aloña se juega el descenso y plantó cara durante todo el partido. Por lo tanto, se avecina un final de liga más que apasionante. El resultado lo sabremos en tres semanas.

Por su parte, el Liga Nacional Juvenil disputa la Copa Vasca tras finalizar la liga en segunda posición y conseguir el ascenso. El equipo ha entrado en competición en la ronda de octavos de final, donde se enfrenta al Leioa. En el partido de ida el equipo perdió por 3-2 en Bizkaia, por lo que hoy, a partir de las 16.30 en Zubipe, tocará intentar la remontada para avanzar a cuartos de final.

Liga Vasca Femenina

El primer equipo femenino terminó la liga hace ya dos semanas en el sexto puesto de la tabla clasificatoria. Tras una dura competición de altibajos, las chicas de Gorka Álvarez y Ane Ibarburu acabaron la liga con la segunda mejor clasificación de la historia del CD Hernani en Liga Vasca Femenina. Excepto en su primer año, que quedaron quintas, el equipo ha terminado siempre en décima y undécima posición.

Este año han dado una lección de lucha y esfuerzo por conseguir el objetivo de mantenerse en la categoría, y además en una buena posición. Las jóvenes han sabido demostrar el buen fútbol que tienen y aunque puede que en ocasiones no acertaran demasiado fuera de casa, en Zubipe han sido un equipo duro y pocos son los puntos que se les han escapado en su campo.

Dentro del vestuario también ha sido un equipo unido y el buen ambiente entre las jugadoras ha sido el mayor protagonista de la temporada. De cara al año que viene, de momento, no se esperan muchas bajas y, por tanto, no habrá problema de números en las fichas. Contentas con el resultado y tras haber tomando la decisión de no jugar la Copa, las verdes descansan hasta incorporarse de nuevo al terreno de juego en agosto, tras las vacaciones de verano.