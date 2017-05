Buena armonía entre los jóvenes y la Banda

Una vez más la Banda de Música de la localidad, dirigida por Roberto Pacheco, ofreció el pasado domingo una actuación en los bajos del ayuntamiento. Pero en esta ocasión contó con un buen número de solistas que hicieron especial el concierto en los arkupes. Un total de once jóvenes músicos, 8 de Hernani y otros 3 de Andoain, tuvieron el privilegio de tocar junto a los miembros de la reconocida Banda de Música de Hernani.

Cada uno de los jóvenes escogió un tema y entre ellos, dos se pudieron escuchar por primera vez en los bajos del Consistorio hernaniarra: 'El nano de Coria' y 'Joxe Ramón'. En el primero participaron Manex Zabaleta, Ane Telletxea, Joseba Korta y Elene Lizeaga, mientras que la segunda pieza la tocó y dirigió Joxe Ramón Berrondo.

Pero, además, hubo muchas otras canciones que interpretaron los jóvenes solistas, como por ejemplo, 'Txistulariak'con Manex Zabaleta, Ane Telletxea, Enara Arruti y Julen Beraza, 'La pequeña Czarda' con Mirari Ucín, 'Gabriel's oboe' con Bittor Karrera, 'Asturias' con Eneko Sota, 'Baghira' con Oier Parada, 'Brehme' con Sara Otaegi, 'Concierto para trombón' con Iker Lizarza, o 'Somewhere over the rainbow' con Amaia Azkue.