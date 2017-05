Para Orain Hernani lo que sucede en la calle por el txotx «no es cultura»

El pasado viernes 28 Orain Hernani celebró una asamblea informativa y de rendición de cuentas ante la ciudadanía de Hernani. Una asamblea en la que el Grupo Municipal y miembros del Círculo de Podemos Hernani dieron a conocer el trabajo realizado en estos dos años de legislatura.

«Hasta el momento, desde nuestra posición minoritaria, nos ha tocado proponer, sugerir, o acompañar propuestas de diferentes colectivos de Hernani que parecían o considerábamos necesarias poner sobre la mesa». Reconocen que el trabajo en el Ayuntamiento es «como una tela de araña» y que se sienten institucionalizados: «te van liando entre reuniones, burocracia y papeleo absolutamente para todo, pero no queremos perder la cercanía con la gente». Orain Hernani valoró la necesidad de realizar este tipo de actos para una mayor transparencia de las instituciones: «esta asamblea es, sin duda, una muestra más de higiene democrática. La ciudadanía debe saber qué es lo que están haciendo sus representantes».

El equipo de Orain, junto a la colaboración del Círculo de Podemos Hernani, mostraron también la línea política que seguirán los dos años de legislatura que quedan: «Trabajaremos para que los acuerdos presupuestarios se cumplan, presentaremos propuestas relacionadas con la mediación, deporte y turismo, y presionaremos para que se respeten las propias normas municipales».

Orain Hernani no desaprovechó la ocasión para hacer su propia valoración de la temporada del txotx. «Una cosa es lo que pase en las sagardotegis de puertas para dentro y otra lo que pasa en el pueblo. No nos gusta el modelo social que se ha creado en Hernani. Se venda como se venda, lo que pasa en nuestras calles no es cultura». Creen que el problema no es exclusivo de la gente que vive en Kaxko y piensan que se debería crear un foro ciudadano en el que participara todo el municipio, ya que, en diferente medida, «nos afecta a toda la ciudadanía».

Desde el Grupo Municipal quieren agradecer la colaboración de los grupos sociales de la localidad y afirman que «hemos hecho una ronda de reuniones con muchas de las asociaciones, preguntando por sus necesidades, pero no lo queremos dejar como algo anecdótico. Pretendemos tener una estrecha colaboración con estos grupos de la sociedad del municipio. No nos queda más que agradecer su trabajo y extender nuestra total disposición para trabajar con ellos».