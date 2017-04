'ZatiTXOak' de 18 artistas, estos días en Biteri

Los hernaniarras tienen la oportunidad de continuar disfrutando estos días de la variedad artística de la exposición 'ZatiTxoak' que el grupo Txo! ha organizado en Biteri. En esta ocasión, un total de 18 personas se han juntado en este proyecto con obra personal. De esta manera, Xabier Celestino, Sofia Arostegi, Pelex, Peio Goello, Patxi Laskarai, Lu Sánchez, Olatz Goiburu, Oihana Insausti, Oaia Peruarena, Nagore Legarreta, Koren Nuham, Jon Zabaleta, Inma Rodríguez, Iker Valle, Gema Durán, Carlos Ausserladscheider, Aitor Ruiz de Egino y Ana Cabezas forman el elenco de autores que estos días muestran sus obras en Hernani.

Uno o varios trabajos de los citados artistas decoran la sala de muestras de la Casa de Cultura. «Cada uno ha traído obra personal, sin aparentemente un tema común. Aunque la hemos titulado 'ZatiTXOak' jugando con el propio nombre del grupo y que al ser tantos nos correspondía un 'trocito' en la exposición. Hay escultura, pintura y fotografía, muy diversa y diferente», detallaban.

Entre los participantes hay nuevos y viejos conocidos en este colectivo. «Tenemos a Koren Nuham por primera vez exponiendo con nosotros y ha traído varias esculturas de cerámica. Este sudafricano, que lleva tiempo trabajando en Hernani, trabaja el hierro soldado que posteriormente barniza y del que obtiene un color especial que sale del trabajo con la rotaflex. Es muy interesante», explicaba Peio Goello, participante y miembro de Txo! añadiendo que «también hay trabajos de artistas más conocidos en la localidad como Nagore Legarreta, que recientemente ha expuesto en Biteri, pero que en esta ocasión llega con otra serie de fotografías realizadas en el Urumea con su cámara de lata. Tampoco faltan Aitor Ruiz de Egino o Carlos Ausserladscheider».

Obras personales

Pero cada uno de los participantes ha dejado su seña de identidad en 'ZatiTxoak'. Según detallaba Peio, «Ana Cabezas, de Ordizia, siempre trabaja con pinturas en las que hay elementos inacabados. Por su parte, Lu Sánchez hace dibujos y en esta ocasión llega con varios ejemplares de un proyecto que ha titulado 'Armas de guerra'. En el caso de Oaia Peruarena, de Bera de Bidasoa, trabaja siempre como muy poética. Sofia Arostegi tiene mucha facilidad para el paisaje, el retrato y la figura. 'Soltando miedos' y 'Abriendo grietas' son dos de las obras que se pueden ver en Biteri. También está Xabier Celestino ha querido centrar su trabajo en la banda de música que tiene su hijo y ha hecho dibujos en cajas de cartón con tinta chica y agua. Pelex fue profesor de talla, pero también utiliza el hierro o el acero inoxidable para sus trabajos. Se puede ver el interesante trabajo de Patxi Laskarai de fotografías que sacó en un sanatorio en Hendaia.

Olatz Goiburu de Legazpi tiene una obra muy poética y juega mucho con las figuras de la mujer y el collage. En el caso de la hernaniarra Oihana Insausti, expone su trabajo 'Bi hotz' basado en una cuerda. Jon Zabaleta, un gran dibujante, aprovechó la idea surgida en carnavales al ver a unos niños pintando motas negras e hizo una serie. Por su parte, Inma Rodríguez ofrece un cuadro de fotografías de hielos color rojo y el trabajo 'El pez que quería volar'. Iker Valle expone 'Canción a Lualaba 2', una pintura de gran tensión que podría ser un fondo de mar en tonalidades verdes. Gema Durán, profesora de cerámica en Biteri, tiene en la exposición piezas muy especiales con una técnica árabe llamada racú.

También están las dos piezas de constructivismo musical, una realizada a mano y la otra por ordenador, de Carlos Ausserladscheider. O Aitor Ruiz de Egino con su serie de obras de aluminio. Y mis aportaciones a la exposición, de las pocas pinturas que he hecho este curso. Son ejercicios que pongo en clase para que mis alumnos trabajen la forma, el color, la transparencia y de ahí han surgido. No tienen título porque no me surgió ninguno».