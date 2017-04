Jon Jara y Unai Etxarri, ganadores infantiles del Torneo de Elizondo

Nuevas txapelas para las vitrinas del club de Hernani de pelota, y en esta ocasión llegan de la mano de los infantiles Jon Jara y Unai Etxarri que resultaron ganadores del Torneo de Elizondo. Los hernaniarras se enfrentaron en esta final de segunda categoría jugada en el frontón de Amaiur ante los pelotaris del club Gazteleku de Andoain, Urruzola-Uria, a los que ganaron por un 18-11.

Jara-Etxarri jugaron de manera muy inteligente. El zaguero se mostró muy seguro ante un rival que pegaba más que él, y en los cuadros alegres Jara marcó la diferencia, jugando mucho mejor que su rival.

Esta es la décima txapela que ganan los pelotaris hernaniarras esta temporada.

Por otro lado, dentro del importante Torneo Gravni, el hernaniarra Ekaitz Cisneros y el pelotari de Oiar-tzun, Azpiroz, se impusieron en la última jornada, 40-37, a la pareja riojana formada por Marín-Montiel. Esta victoria, en la última jornada de la fase de clasificación, les valió para clasificar a la selección de Gipuzkoa para jugar las semifinales del campeonato oficial más importante de la temporada, en la modalidad de mano parejas sub 22.

Su rival en semifinales será la pareja de Iparralde.

En cuanto al resto de resultados obtenidos en la última jornada de competición no fueron muy buenos para los pelotaris hernaniarras, ya que el balance fue de 11 victorias frente a 14 derrotas. Entre los peores resultados caben destacar las cinco derrotas de cinco parejas en tres torneos privados diferentes: por un lado, Apezetxea-Lizeaga perdieron y quedan eliminados en el Torneo de Irurtzun; G.Arizmendi-Insausti no podrán seguir compitiendo en el Torneo de Herrera, y por último, Usabiaga- Goikoetxea, Tejedor-Perurena y Salaberria-Zugasti ya no participan en el Torneo Jolas Etxea de Añorga.

Partidos para hoy

En cuanto a los partidos que se van a jugar en Hernani este fin de semana, concretamente en la jornada de hoy a las cuatro de la tarde, en categoría alevín, Tejedor II-Atxaga se enfrentan a Deskarga-Martín, mientras que Barrenetxea-Castañeda lo harán a los hermanos Salaberria. Arabaolaza-Garcia de Bikuña buscan vencer a Tolosa, Eguren-Alegria se miden a Intza y Manterola-Apaolaza se enfrentarán a los de Izurun.

Por otro lado, en mano infantiles, también esta tarde a las cuatro, partido que jugará la pareja formada por Arluziaga-Artola contra los de Gazteleku.