Marruecos y Hernani, unidos por Atawafok

Una veintena de personas conforman desde el pasado mes de enero la asociación Atawafok de Hernani. Con el objetivo de lograr una integración equilibrada entre la cultura marroquí y la vasca, en la que viven ahora, esta agrupación ha organizado estos días pasados sus primeras actividades. Con una conferencia en Sandiusterri comenzaron y allí trataron el tema de las mujeres y la inmigración. «No es nada fácil el viaje desde Marruecos hasta España, pero mucho menos para las mujeres. Por nuestra cultura, cuando empezamos a emigrar lo hacían los hombres, dejando a la familia en Marruecos, y después de un tiempo, cuando ellos lograban una estabilidad, traían a las mujeres. Hoy en día, son muchos los jóvenes los que salen de allí, y desde hace un tiempo a esta parte, muchas jóvenes. Tienen muchos más obstáculos tanto a nivel laboral como personal. A nosotros nos choca cómo pueden dejar venir a menores y mujeres desde allí», detallaban los miembros de Atawafok.

La asociación hernaniarra quiere que los vecinos conozcan y valoren lo que su cultura puede aportar. «Tenemos nuestra cultura propia y aquí en el País Vasco hemos visto voluntad por conocerla, por saber más sobre la música o la comida... Tenemos talento, corre por nuestra sangre, y queremos darlo a conocer». Para ello, este pasado viernes y ayer, organizaron varias actividades: una conferencia sobre 'La mujer emigrante y las dificultades de la integración' y una jornada festiva con comida y música. «Tocamos lo nuestro, lo que sabemos con tambores árabes, trompetas, gaitas o castañuelas. La música de los tambores es sonido que entra al corazón. Es un tipo de música muy antigua con instrumentos de madera. Es una música ritual, que procede de lo espiritual. Ahora se ha modernizado y se toca en otro tipo de eventos, pero antes se utilizaba sólo en actos religiosos. En definitiva, es una percusión que lleva ritmos. Queremos dar a conocerla, porque se conoce en muchos lugares del mundo. Hay gente de aquí que quiere aprender y la música es internacional, no entiende de fronteras», explicaba un miembro del grupo musical.

Por otro lado, en cuanto a la comida, «hubo ensalada estilo marroquí y tajín, pero también aperitivos estilo vasco y marroquí. Nosotros allí no tenemos costumbre de poner aperitivos, se pone el té con dátiles y luego los platos principales. Pero lo de los aperitivos lo hemos aprendido viviendo aquí y ahora lo hemos adaptado. Queremos que la gente pruebe lo que cocinamos, porque nuestra comida y las especies están muy valoradas en el mundo de la gastronomía», aseguraban desde Atawafok.

En la búsqueda de esta integración equilibrada entre la cultura marroquí y la vasca, los miembros de Atawafok no pueden dejar de lado los problemas que existen por los prejuicios o miedos que la gente tiene en torno a lo árabe. «Tenemos nuestra cultura y nuestra religión, y algunas veces chocan con la de aquí. Pero compartimos la humanidad, somos personas, y las necesidades básicas son comunes entre todos. Nos surgió la idea de poder hacer una agrupación para buscar una integración real, en la que compartir nuestra cultura y tradiciones con la gente de aquí para que nos conozcan, para que nos entiendan y no nos juzguen. Por desgracia, muchas veces cuando ven a un árabe lo tachan de terrorista, de delincuente... No se piensa en el Islam como una religión más, sino que se asocia a atentados, radicalismo... Pero para nosotros significa fe, paz y hacer el bien. El problema está en que cada uno hace una interpretación del Islam, y no todos la hacen desde el bien. Para nosotros la religión es parte de nuestra cultura, es muy difícil separarla de nuestra vida», añadiendo que «la gente tiene que entender lo que sufrimos, tenemos que buscar el respeto entre todos. Tenemos que aprender lo bonito de aquí, coger lo bueno y mezclarlo con lo bueno de allí. Por ejemplo, cuando se habla del ramadán, no se sabe mucho. No sólo es el hambre, hay ideas como el perdón, el apoyo... intentamos ponernos en el lugar de los demás. Es una época de meditación, de espiritualidad...».

Cansados de los prejuicios

En definitiva, los miembros de la asociación quieren dejar claro que «los marroquíes somos algo más que religión, tenemos tradiciones, cultura, costumbre, música y gastronomía. Hay muchos prejuicios y hay que romperlos. Estamos cansados de la manera en la que se nos ve, de la imagen que hay. Tenemos valores». Precisamente, este grupo de personas ha dado un paso al frente con la creación de esta asociación con la que quieren «visibilidad. Desde que somos niños nos dicen que somos el tercer mundo y mucha gente no se moviliza ni intenta cambiar eso. Nosotros, con Atawofok, hemos querido reaccionar y decir, 'no, no somos tercer mundo'. Cada uno tenemos nuestras cualidades que hay que apoyar y valorar. Todos somos humanos, tenemos cerebro y corazón. Muchas veces solo hay que dar una oportunidad a la gente».