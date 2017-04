Concierto de góspel con los coros Kantuz y Dakapo y el trío de jazz David Cid

Kantuz abesbatza centrará su repertorio para el concierto de esta tarde, a las 20.00 horas en La Milagrosa, en temas de música espiritual y góspel.

El coro hernaniarra contará para la ocasión con Dakapo abesbatza, bajo la dirección de Garbiñe Orbegozo y con el trío David Cid Jazz Hirukotea, formado por David Cid, Rabel Arbeloa y Nacho Fombuena. Los primeros en actuar serán los de Dakapo con temas como 'The storm is passing over', 'Nobody knows the trouble I´ve seen', 'Good news' o 'Amacing Grace'. Luego será el turno de Kantuz con 'My lord, what a morning' o 'Deep river', entre otros. Pero también cantarán juntos 'This little light of mine' o 'What a mighty God'.