Daniel González expone una decena de tallas en el bar Kide

El bar Kide, junto a la plaza Atsegindegi, cuenta con un nuevo reclamo para sus clientes, ya que una decena de tallas de madera del artista Daniel González Catediano decoran este establecimiento hostelero. Este vecino de Hernani ha retomado su pasión por la talla una vez se ha jubilado. «En mis tiempos de soltero ya me aficioné, pero tuve que dejarlo porque tenía que trabajar. Pero en mayo me jubilé y he podido retomarlo con muchas ganas e ilusión. He hecho caso a un amigo que me dijo que lo más importante a la hora de tomar la decisión de jubilarse es saber en qué ocupar el tiempo. Hay gente que duerme más, se pone a ver la televisión o pasa demasiadas horas en el bar. Yo tenía claro que no quería eso. Así que estoy contento porque por las mañanas tallo, también colaboro en casa y por las tardes voy al huerto».

En el bar se pueden ver un total de 10 piezas. «Tengo algunas más en casa y otras las he regalado a familiares y amigos. Son de temas diferentes. En la exposición en Kide hay una del escudo de Hernani y otra de un pueblo del Valle del Jerte, también hay una talla de dos mujeres haciendo bolillos, otra de un payaso que tallé hace 40 años y otra pieza, la más antigua, que es un castillo. El último trabajo me ha llevado mucho tiempo y es la talla de un carpintero».

Y es que Daniel se ha dedicado como autónomo toda la vida a la carpintería. «Nunca he tenido mucho tiempo, así que ahora lo estoy disfrutando mucho. Cada pieza me lleva bastante tiempo de trabajo, pero no tengo prisa, lo hago con gusto. El trabajo es un 90% artesanal, a mano, con sólo algo de maquinaria».

En cuanto a la materia prima, la madera, Daniel explica que trabaja con roble, pero sobre todo haya vaporizada de Eslovenia. «Va muy bien y está tratada para que no sufra alteraciones por el calor ni el frío. La suelo coger en Martutene y la trabajo en la entreplanta que tengo en el garaje». Y aunque González también le ha cogido afición a la lectura, «me ha encantado 'La flor de la argoma' de Toti Martínez de Lecea», en casa le animan a que no deje de tallar «y no pienso dejarlo porque me encanta».