El dj hernaniarra Julen Fernández se clasifica para una final europea

El hernaniarra Julen Fernández (Mr. Zeus com dj) se ha clasificado para la final de djs promesas que organiza New Yorker a nivel europeo.

Hay seis semifinales que se desarrollan en las principales ciudades europeas y el sábado pasado Mr. Zeus se ha proclamado campeón de la que se ha disputado en París. La final será en Viena a principios de verano, ya que todavía quedan otras cuatro semifinales por desarrollarse.

El torneo lo patrocina Mixcloud y entre el jurado está uno de los djs más importantes en el ámbito nacional (Danny Ávila) así como representantes de la Dj Mag, una de las revistas sobre djs más influyentes a nivel mundial.

El propio Julen Fernández explica que «hace más de un mes subí una sesión a Mixcloud ya que vi que tenían un campeonato abierto para toda Europa organizado por NYDjay y la fecha tope de entrega para dicha sesión terminaba hacia finales de diciembre».

La semana pasada, en concreto el miércoles 25, el hernaniarra recibió un correo en el que se le felicitaba por su participación junto con otros tres djs en la final regional (dicha región está compuesta por España, Francia, Portugal y Luxemburgo). Esa final se iba a celebrar ese mismo fin de semana, sábado 28 de enero, en París. «Imaginaros la mezcla de alegría y nervios que pude sentir en un instante...», remarca el dj hernaniarra. Una vez asumida la situación y el shock inicial, se puso a trabajar para preparar de manera intensa su sesión, en la que tenía que demostrar todo lo que sabe y puede desarrollar a manos de un equipo profesional de Pioneer dj.

«Ya en París, no hubo tiempo para visitas de ningún tipo, nos plantamos los cuatro participantes en el Club y fuimos conociéndonos», indica Julen, remarcando que «una de las mejores cosas que me he traído de vuelta ha sido la amistad de estos buenos djs, pero mejores personas. Todo estuvo genial entre nosotros y fue una rivalidad muy sana en la que los cuatro nos ayudamos y nos aconsejamos en todo lo que pudimos, después de todo, estábamos en la misma situación sintiendo los mismos nervios».

«Cuando me tocó pinchar no fue nada fácil, un club en el que nunca había estado, en una ciudad grande y desconocida para mi en la que todo, excepto el equipo con el que iba a pinchar, era nuevo».