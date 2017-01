Koxka Elkartea trae esta tarde a Biteri la obra teatral 'Bikarrizketa'

Koxka Elkartea trae hoy a Biteri Kultur Etxea la obra teatral 'Bikarrizketa', en la que participan los actores Telmo Irureta y Haritz Morras. Se trata de una comedia que ha sido ya ofrecida en otros lugares y con la que se quiere ofrecer una oportunidad de pasarlo bien por medio de una comedia.

«La gente piensa que las personas discapacitadas no podemos hacer nada. Telmo en este caso ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas y creemos que es un ejemplo para todos. Por ello nos decidimos a pedir que vinieran con esta obra a Hernani». Con estas palabras presentaban los miembros de Koxka Elkartea, Bego Simon y Mikel Parra, la obra que mañana se puede disfrutar en Hernani.

No es la primera vez que Telmo Irureta, persona con discapacidad, ofrece uno de sus trabajos en Hernani. Hace unos meses estuvo también en la casa de cultura hernaniarra con un monólogo, que llevaba por título 'Toquecito minus'. Fue un trabajo que gustó mucho en el que trató en clave humor el asunto de la minusvalía.

En lo que se refiere a la obra 'Bikarrizketa', que llega hoy, sus propios protagonistas remarcan que se trata de una obra de teatro «para pasarlo bien». La narración se centra en las vivencias de dos amigos que pasan a vivir juntos y los problemas que surgen a la hora de acometer las labores dentro de la vivienda. «Dos no limpian si uno no quiere», señalaba Telmo no sin cierto humor a la hora de mostrar algunos aspectos en los que se centrará la obra de esta tarde.

«Se trata de un trabajo que tiene al humor como principal hilo conductor. Hacemos mucho el tonto para hacer reír, y desde luego el objetivo final no es el de pensar demasiado. Es verdad que se tocan distintos asuntos en clave de humor, de una forma cómica», afirman. La puesta en marcha de la obra se ofrecerá por medio de dos pequeños monólogos por separado de cada uno de los dos actores protagonistas. Luego ya será el momento de comenzar a disfrutar con la trama.

Aunque se ofrece en euskera, insisten en que se trata de un trabajo muy sencillo de seguir, incluso por parte de aquellas personas que no tienen un gran dominio del idioma. Por ello, animan a participar a todos los que se quieran acercar. Aunque ya se ha ofrecido en lugares como Donostia, Tolosa, Zumaia o Lasarte-Oria, en Hernani será gratuita, tal y como han querido destacar desde Koxka.

Se trata de una pareja que se conoció hace 4 años y que «enseguido vimos que teníamos gran feeling. Por ello decidimos trabajar juntos».