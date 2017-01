Ángel Olaran (Misionero hernaniarra en Etiopía): «El que gente de aquí haya ido a Wukro ha hecho que crezca la sensibilización»

Ángel Olaran lleva ya 20 años en Wukro (Etiopía) desarrollando una labor de cooperación que permite mejorar las condiciones de vida de la ciudad africana. Olaran viene cada dos años a Hernani y hasta apenas unos días ha estado en la localidad, como dice él, con la mirada puesta en un Wukro que siente ya como su tierra. Antes de marchar nuevamente a África habló con DV para conocer cuál es su trabajo, cómo evoluciona la tan querida Wukro...

-¿Cuál es la situación que hay actualmente en Wukro?

-Wukro está creciendo, pero el demográfico no va en paralelo con el económico y social. Socialmente se están consiguiendo cosas que hace 20 años eran impensables. No había asfalto, bicis, motos cubiertas que vienen de la India, un coche... Ahora empieza a haberlo. El hecho de que haya asfalto permite que haya ciclistas. Estos cambios materiales están llevando a unos desarrollos políticos. La educación está mucho más extendida, hay más escuelas, tanto de primaria como secundaria. Hace 20 años apenas había un joven universitario de Wukro, ahora podemos tener 200. En el programa con huérfanos, con 622 chavales, 77 están en la universidad y 55 en escuelas profesionales.

-Será una satisfacción para los que trabajan en el proyecto...

-Mucho, es bueno para la ciudad y bueno para los propios jóvenes. Marca un desarrollo cultural muy grande. El ministerio de Educación ha subido este año el sueldo de los profesores en un 100%. Quieren motivar a los jóvenes a que se orienten hacia la pedagogía. El gobierno pone mucho énfasis en la educación.

-¿Esa evolución importante de las últimas décadas es general de todo el país o Wukro es una isla?

-Es bastante general, pero Wukro tiene la ventaja de que está en la carretera nacional. Wukro es de los más favorecidos. Geográficamente está muy bien ubicado, lo que permite que acoja un buen número de reuniones políticas y comerciales. Está entre Mekelle, que es la capital, y Adigrat, que es la segunda ciudad del Tigray. Por ello, acoge muchas reuniones. A la semana hay 2.000 personas que llegan por esas reuniones.

-¿En qué trabajos se sigue trabajando?

-Nuestro principal trabajo es con huérfanos y ancianos. Cuando un niño viene a nosotros tenemos una obligación con él hasta que deja los estudios. Lo bueno allí es que la universidad es gratuita. También tenemos unos 240 ancianos. Para 50 hay un comedor y para los otros les damos un apoyo económico. Es una ayuda para ellos. Para nosotros es un programa prioritario.

-LLega ayuda desde Hernani...

-Grupos de Hernani nos apoyan y el Ayuntamiento. Lo hemos orientado a la reforestación. No quedaban árboles, los habían talado todos y poco a poco se está repoblando. También hay un apoyo de 60.000 euros para reciclar toda la basura de Wukro. Se produce bastante basura, se lleva a un vertedero y el 80% es reciclable. Hemos hecho ya compost y se ha llevado a analizarlo y ha salido una buena calidad del compost resultante. Además de dar trabajo a unas 150 mujeres, va a hacer que mejore la calidad de muchas tierras.

-Una relación estrecha entre los dos municipios.

-Gente de Hernani Wukrorekin y del Ayuntamiento ha estado en Wukro y el verlo te hace contactar con la comunidad de allí. Hay también una relación entre los jóvenes de los dos pueblos en cuestiones de arte, dibujo, fotografía...

-¿Qué necesidades especiales hay en estos momentos?

-Para nosotros el trabajo con los huérfanos y ancianos, además de la escuela de artes y oficios que tenemos, es lo primordial. Es una escuela piloto o modelo. Los jóvenes salen mejor formados. Hay unos 700 alumnos, la mitad estudian de día y la otra mitad de noche. Además, hay necesidades en la ciudad que el ayuntamiento no puede abarcar y entonces acude a ongs o a nosotros. Hemos ayudado en cuestiones de agua para uso doméstico, en la cárcel, en el hospital, en las escuelas públicas... Allí no hay sobornos o corrupción. Existe un control directo sobre el ayuntamiento de la sociedad civil, que está por encima de éste. La sociedad civil en el control de gastos tiene el 51% de los votos y el ayuntamiento el 49%. Se desglosa todo y existe control sobre el gasto. Hay mucha garantía de que si el alcalde acude a nosotros es claramente por que no llega con su presupuesto.

-Un sistema de control de la sociedad civil... algo que no sucede aquí.

- Ojalá existiera, os quitaría muchos dolores de cabeza. La de Wukro el año pasado echó al alcalde, ya que no aportaba cambios en Wukro. Al vicealcalde también y a dos más. También existe el mismo sistema con el gobierno de Etiopía. Así se puede hablar de democracia.

-¿Se va ganando en autosuficiencia?

- Se ha ganado mucho, pero ese dinero que podía valer allí está viniendo a Occidente. En el contexto africano hay mucho dinero que sale de manera injusta hacia Occidente. África tenía una deuda de 200.000 millones de dólares. Solo con lo que sale de allí lo podría pagar y se podía haber desarrollado mucho más. A Occidente no le interesa que África evolucione, sino un escenario donde ellos mangoneen. Hoy en día sigue el neocolonialismo. Hoy en día China y América, y el gobierno islámico, son los que quieren controlar lo que se produce allí.

-¿La crisis en el 'primer mundo' afecta?

-Bastante. Antes de la crisis los ayuntamientos tenían mayor poder adquisitivo y el 0,7% era mayor. Además, pocos llegan a ese 0,7. El recorte ha sido muy grande. Más de la mitad. También se nota a un nivel más de calle. A Wukro vienen muchos a visitarnos. Hasta hace poco venían con 200 euros, con 2.000 euros... de amigos. Yo podía recibir un total de 70.000 euros anuales. Con eso se podía hacer mucho. Ahora no llega a 5.000 euros. Es cierto que en Hernani hay una cuenta que más o menos sí se mantiene.

-Hernani se ha volcado mucho con Wukro.

-Sí. El hecho de que yo esté allí ha motivado que gente de aquí haya estado allí. Eso es lo que les ha sensibilizado. Han visto lo que hay en Wukro. Yo ahora sería como una garantía de que a través de mí se le acoge en Wukro. Creo que hoy día pesa mucho la vivencia que han tenido allí, antes era igual más mi figura. Ven que es gente acogedora y cariñosa.

-Su trabajo es conocido en todo Gipuzkoa.

-Ha ido calando poco a poco. Yo llegué allí a finales del 92. No había presencia de la iglesia católica. El 85% son ortodoxos. Lo primero era cómo nos iban a acoger. Se vio una cierta afinidad. La primera institución que de aquí acudió fue Medicus Mundi de San Sebastián. El hospital pidió apoyo para construir un pabellón para tuberculosos. Se consiguió. Desde entonces fue acudiendo más gente de Gipuzkoa. Iban y veían. Muchos de los grupos que apoyan en Gipuzkoa están formados por gente que ha estado allí: Jangela Solidaria, Etiopía/Utopía, Hernani Wukrorekin, Zaporeak... Todos han estado allí. Aquella primera experiencia con Medicus Mundi hizo que la rueda se moviera y se sigue moviendo. No teníamos un plan organizado a priori.

-¿Como persona ha encontrado su sitio en Wukro?

-Mis raíces son de Hernani, luego he tenido un injerto muy fuerte en Tanzania y ahora en Etiopía. Yo tengo idea de quedarme allí. Vivir aquí no me atrae hoy en día. Aunque tenga las raíces, la problemática de aquí no me toca. Los problemas de aquí no son los míos. Mi mundo está allí. Todo lo que hago cuando vengo a Gipuzkoa es en función de aquello, hasta esta entrevista.