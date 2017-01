Eguzki denuncia el tiroteo de una garza real, especie protegida, en Epele

Eguzki ha denunciado ante la Fiscalía de Gipuzkoa que una garza real (Ardea cinerea) ha aparecido tiroteada este fin de semana en Epele, Hernani. Un mendizale la encontró con un ala prácticamente amputada por un disparo. El ave murió poco después.

No es ni mucho menos el primer ejemplar de especies protegidas abatido desde que en septiembre pasado se inició la temporada de caza, y, de hecho, Eguzki ha denunciado ya otros siete casos, «que no son sino la punta del iceberg de los muchos que sin duda se producen sin que lleguen a conocimiento público», afirman desde el colectivo ecologista. Eguzki ha presentado la pertinente denuncia por el caso de la garza ante la Fiscalía. En realidad, raramente se suele identificar a quienes han apretado el gatillo. «Ni siquiera cuando están rodeados de compañeros 'legales', como sucedió en 2011, cuando un águila pescadora recién anillada en Alemania fue abatida en la línea de Pagotxeta, Zumarraga. Pero no por eso Eguzki va a dejar de denunciar estos hechos. Por una parte, como una forma de visibilizar que aquí se están cometiendo delitos contra el medio ambiente, pues, aunque quizá algunas personas no lo sepan, abatir una especie protegida puede ser un delito, sancionado incluso con cárcel. Por otra, y por qué no decirlo, para ver si por fin se le cae la cara de vergüenza a alguien en la Diputación, ya que en nuestra opinión la política foral de caza propicia que ejemplares de especies protegidas sean abatidos. Entre otras cosas porque, más preocupada por practicar el clientlismo entre el colectivo de cazadores que por preservar la biodiversidad, la Diputación se niega a tomar medidas, como corresponsabilizar a las sociedades gestoras de las líneas o retrasar el inicio del horario hábil de caza (a menos luz, más posibilidad de confundir especies)», indican. «De todos modos, en este caso concreto de la garza, el cazador no tendrá tanta cara como para decir que, por falta de luz o lo que sea, la ha confundido con un ejemplar de una especie cazable».