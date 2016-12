Bildu y Orain Hernani respaldan el Presupuesto

El Pleno Municipal ha aprobado esta semana el Presupuesto Municipal para 2017, que recoge los del Ayuntamiento, Servicios Sociales y la entidad local menor de Ereñotzu. Es ligeramente inferior al de este año y finalmente ha sido aprobado con el voto favorable de EH Bildu y el contrario del PNV y el PSE. Orain Hernani no contó con ninguno de sus dos representantes en la reunión, pero por medio de un comunicado ha expresado su apoyo al documento aprobado al haberse admitido las propuestas que hicieron para el mismo.

Aunque EH Bildu cuenta con mayoría absoluta en el gobierno municipal, finalmente ha pactado con OH para conseguir un documento más consensuado. Se trata de un Presupuesto con un claro peso de lo social, tal y como ha reconocido el alcalde, cuyo documento presentó en noviembre al resto de partidos. Aunque se llevó a cabo una reunión con PSE, éste decidió presentar una enmienda a la totalidad para que fueran retirados, «por lo que no había lugar para la negaciación» afirma Luis Intxauspe, y el PNV presentó enmiendas parciales y no a la totalidad, pero entre las dos partes no ha habido una reunión para trabajar el documento.

«Con el partido de la oposición con el que se ha abierto un proceso de trabajo ha sido con Orain Hernani, que realizó un buen número de propuestas que finalmente han sido recogidas en el documento, ya que en gran medida comparten nuestra filosofía», señala Intxauspe. El Presupuesto pasó por comisión de Hacienda antes de llegar al Pleno. De esta manera nace el segundo presupuesto municipal de esta legislatura, que permitirá desarrollar un Hernani «más solidario, participativo y euskaldun», afirman desde el grupo de gobierno.

Fue Isabel Sánchez, concejal de Hacienda, la encargada de dar a conocer los principales datos del Presupuesto de 2017. El total es de 31.372.113 euros, cuando en 2016 había sido de 32.168.438. Una diferencia de 796.325, lo que supone una bajada del Presupuesto en un 2,47%. Entre los tres ejes que conforman el Presupuesto el único que no baja con respecto a 2016 es el de Servicios Sociales, que de hecho sube en 55.905 euros. Uno de los aspectos que quiso destacar la responsable municipal de Hacienda fue la buena salud que a su entender goza la economía municipal. «La media de endeudamiento en los ayuntamientos de Gipuzkoa se sitúa en un 31,5% y en Hernani la hemos mantenido en un 5,82%».

Capítulo de inversiones

El capítulo de inversión recoge 1.964.350 euros. Hay que recordar que 500.000 euros de esta partida han decidido ya los hernaniarras dónde invertirlos, por medio del proceso Hernani Erabaki. Además de ello, las mejoras en las redes de agua y luz se llevarán 300.000 euros, el asfaltado de las calles 115.000 y otra partida importante se irá a mejorar la infraestructura de distintos edificios municipales. El salón de plenos del Ayuntamiento sufrirá una reforma, se recoge también la primera fase de la nueva Casa de la Mujer, hay una partida para acometer trabajos en las ikastolas de Langile (en Meabe y Laubidieta) y en la de Urumea, así como trabajos en salas de Biteri kultur etxea. Dentro de estas inversiones hay que citar también las que se prevé realizar en el Cementerio, para la construcción de un columbario para depositar los restos tras la incineración.

Dentro del capítulo de inversiones se recogen otras como la primera fase de las obras en Karabel, 108.000 euros para parques infantiles y jardines, realización de un estudio para conocer el mejor sistema de cierre de Atsegindegi, continuar en la mejora de la accesibilidad y movilidad, construcción de nuevas casetas para el compostaje comunitario, una partida para nuevas máquinas del gimnasio, estudios técnicos de urbanismo y la adecuación de las cuatro viviendas que quedarán en manos del Ayuntamiento con el desarrollo del barrio Iturmendi.

Además, se recogen inversiones que vienen de periodos anteriores y no realizadas: Se espera culminar los trabajos en el polideportivo para verano, segunda fase de Etxeberri, bidegorri de Karabel-Ibaiondo, hacer el puente de Elorrabi, cubrir el parque infantil de las pistas de atletismo, renovación de la plaza Mañe-Flaquer y los trabajos de adecuación para la entrada y salida de los camiones del polígono Landare.