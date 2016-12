Concierto de Navidad en el caserío Zabalaga de Chillida Leku

Chillida-Leku finaliza su programación cultural de 2016 con un concierto extraordinario de Navidad a cargo de la coral Landarbaso Abesbatza, el conjunto instrumental Kaabestri Ensemble y Esther Barandiaran al piano. La actuación tendrá lugar a las 19.00 horas en el Caserío Zabalaga.

Landarbaso Abesbatza y Kaabestri han actuado conjuntamente en las Matinées de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, en el 23 Ciclo de Primavera de Azkoitia y en el 33 Ciclo de Santa Cecilia en Errenteria. Seis miembros de Kaabestri (tres violinistas, dos violistas y un chelista) y 35 miembros del coro, junto a la pianista, interpretarán un repertorio de diez obras, principalmente de carácter navideño, compuestas por el célebre compositor americano Dan Forrest: The Sheperd's Carol, Never a Brighter Star, The Hands That First Held Mary's Child, Arise, My Soul, An Offering, A Cradle Carol, Benedictus, O Come all Ye Faithful y The First Noel. El repertorio, que tendrá una duración aproximada de una hora, tan solo ha sido interpretado con anterioridad dentro de las Matinées de la OSE en diciembre de 2013.

Encuentros de Zabalaga

Esta actividad dará por finalizada la programación de los 'Encuentros de Zabalaga 2016' que Chillida-Leku ha diseñado con el objetivo de contribuir a este especial año cultural.