Al son del góspel y de temas espirituales El dúo formado por el pianista Iñaki Miguel y la vocalista Lide Hernando, Moon Fields, actuó en la iglesia San Miguel de Urnieta. / JUANFER El dúo donostiarra Moon Fields, formado por Lide Hernando e Iñaki Miguel, ofreció un concierto en la iglesia San Miguel de Urnieta JUAN F. MANJARRÉS URNIETA. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:37

La iglesia del municipio se inundó de góspel puro y temas de semblante espiritual gracias al concierto que ofreció Moon Fields, dúo formado por los donostiarras Lide Hernando a la voz e Iñaki Miguel al piano. Muchos fueron los vecinos que no quisieron perderse esta especial actuación.

Tras la apertura con el clásico 'This Train', el dúo presentó el tema 'People Get Ready' de Curtis Mayfield & The Impressions que «también fue versionado por Aretha Franklin», explicaron Lide e Iñaki. A continuación, Hernando habló al público urnietarra sobre los subgéneros de la música góspel, detallando que «el góspel negro suena a blues y soul, mientras que el góspel blanco puede que suene más a country».

La aclaración dio pie a tocar el tema de góspel-country 'I Was Born About Ten Thousand Years Ago', de calado country.

Durante el concierto el público coreó junto al dúo canciones tan conocidas como 'Hallelujah' de Leonard Cohen y también se emocionaron con temas como 'Bridge Over Troubled Water' de Simon&Garfunkel. «Muchos artistas de pop y de rock han interpretado y compuesto canciones espirituales, que sin ser góspel ortodoxo, sí son temas con una alta carga espiritual». Es el caso también de la canción 'If I Can Dream' de Elvis Presley que interpretaron Lide e Iñaki. Como comentó el propio Iñaki Miguel, «Elvis era un amante de la música góspel y este es uno de sus grande temas. Una canción que habla de fraternidad y esperanza, de un mundo mejor».

Más góspel

Las grandes piezas del góspel también tuvieron su momento en el concierto de Moon Fields en la iglesia con 'Down By The Riverside', presentada por Iñaki que explicó que «la comunidad afroamericana celebra por medio de la música y de una manera alegre desde un nacimiento hasta un fallecimiento, con canciones como esta. En las iglesias cantaban rezando o rezaban cantando y el góspel fue precisamente esa identificación de su sentir religioso».

También sonaron 'Amazing Grace' o 'Joshua Fit The Battle Of Jericho', ésta última «como muchas canciones de góspel hacen referencia a pasajes de la Biblia».

Moon Fields puso el broche final al concierto con la composición navideña de John Lennon 'Happy Christmas (War Is Over)'.