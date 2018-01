Éxito de participación e implicación para mejorar en temas de educación Tres instantes de la interesante sesión plenaria con alumnos y profesores que tuvo lugar en el Ayuntamiento. Profesores, padres y alumnos de los cuatro centros de enseñanza de Urnieta presentaron los resultados del proyecto JUAN F. MANJARRÉS URNIETA. Martes, 23 enero 2018, 00:32

Bajo el lema 'Mejorar la educación: saber, dialogar y aportar', los cuatro centros de enseñanza de Urnieta han trabajado conjuntamente en un proyecto impulsado por el Consejo Escolar de Euskadi y el Ayuntamiento de Urnieta con el objetivo de mejorar el sistema educativo y adecuarlo al contexto actual.

Para ello se ha involucrado a toda la comunidad educativa del municipio: desde profesorado y alumnado, así como padres y madres. Cada uno ha realizado sus sesiones de trabajo y para presentar los resultados se dieron cita recientemente en una sesión especial en el salón de Plenos del Consistorio donde se leyeron los manifiestos extraídos de las sesiones realizadas. Asimismo, se presentaron los 5 trabajos elegidos entre los presentados por los alumnos.

El alcalde, Mikel Pagola, dio comienzo a la sesión explicando que «se trataba de hacer una reflexión sobre la educación, analizando la situación actual, y sobre todo, trabajando la perspectiva de futuro: en qué se puede mejorar y qué modelo educativo nos gustaría tener, entre otras cosas».

Una vez realizada la introducción, tuvo palabras de agradecimiento para los cuatro centros del municipio «por el apoyo que nos habéis dado desde el principio, ha sido impresionante, y también por el trabajo que habéis realizado y la actitud que habéis mostrado durante todo el proceso». Por otro lado, Pagola ensalzó las aportaciones tanto de los padres y madres como del alumnado, y dijo que se quedaba con el trabajo realizado entre todos.

Después, el alcalde presentó a Nora Muro, alumna de Educación Primaria de la ikastola Egape, que realizó las labores de presidenta. Por tanto, fue Muro la que dirigió la sesión con mucha destreza dando paso a los diferentes representantes.

Ixiar Artola, profesora de ESO de la ikastola Egape, fue la que leyó el manifiesto del profesorado. Señaló que los profesores adquieren el compromiso de trabajar para mejorar la Educación, pero siendo conscientes de que «la realidad de la Educación es compleja». Para ello, propuso varios cambios: utilizar metodologías activas, novedosas y participativas en todas las etapas, que las mejorías que ofrecen las nuevas tecnologías se utilicen en el día a día, fomentar la convivencia, promover una escuela más abierta fortaleciendo la relación con los padres y las madres, y aumentar la capacidad del alumnado con los idiomas comenzando desde el euskera, pero sin olvidar los demás idiomas, entre otras cosas.

La lectura del manifiesto de los padres y madres la realizó Lidia Ubillos de Maria Rivier, que enumeró los compromisos que adquirían. Por ejemplo, «ofrecer tiempo a pensar sobre educación, convertirse en agentes activos en los colegios, implicarse en el proceso de aprendizaje de los hijos e hijas, participar en las iniciativas que se organizan en el municipio en torno a la educación y respetar y valorar al profesorado».

Trabajos elegidos

De los trabajos presentados, los cinco elegidos entre el alumnado fueron los siguientes: Peru Sánchez fue el representante de ESO Egape 4B, Ane Otaegi Salesianos 4A, Ainara Insausti ESO Egape 4C, Jone Izagirre Presentación de María 6A y Malen Tranche EP Egape 5. Entre todos ellos hicieron numerosas propuestas, como «realizar diferentes actividades para conocer el mundo laboral; clases prácticas; horario intensivo para tener un mejor rendimiento, para poder hacer los deberes y para tener tiempo de participar en actividades extraescolares; garantizar los recursos necesarios para las personas discapacitadas y tener colegios accesibles; realizar talleres sobre diferentes ámbitos que son necesarios en el día a día como pueden ser la cocina o los primeros auxilios; seguir aprendiendo mediante proyectos teniendo en cuenta la importancia que tiene trabajar en equipo; realizar la evaluación de los contenidos y de otras competencias; fomentar el uso de las nuevas tecnologías; realizar más salidas, ya que se aprende mucho, y aumentar el número de horas de las tutorías para fortalecer las relaciones».

Una vez recogidas todas esas aportaciones Nelida Zaitegi, presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, cerró la sesión asegurando que «todas estas propuestas las trasladaré tanto a todos los grupos del Parlamento como a la consejera de Educación. Pero la cosa no va a terminar con eso. Ahora cada uno tiene que cumplir los compromisos adquiridos, puesto que los cambios comienzan por uno mismo. Esto es tan sólo el principio». Por otro lado, tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento y para los centros, ya que «para mí ha sido un honor conocer gente como vosotros y trabajar con vosotros. Vuestra actitud ha sido impresionante. Os habéis esforzado un montón y habéis superado todos los obstáculos que han ido surgiendo. Esto no me suele pasar a menudo. Ha sido una gozada trabajar en Urnieta. He disfrutado mucho. Para ello ha sido fundamental el grupo impulsor y el alcalde Mikel Pagola también ha sido una pieza clave. Su compromiso y trabajo han sido increíble, incluso se ha encargado de recoger actas, lo cual no es nada común. Se nos han dado todas las facilidades y estoy muy agradecida».

Todos esos trabajos se presentarán en el Parlamento en la jornada de hoy junto con los de los representantes de Santurtzi y de la Rioja Alavesa, que también han participado en el proyecto.

La sesión del Parlamento se podrá seguir en directo por streaming entrando a la página web del Parlamento Vasco (www.legebiltzarra.eus) y accediendo al apartado de 'emisión en directo'.

Presentación de María

La próxima sesión que organizará la Escuela de Padres de Presentación de María, Zure alboan, será hoy, 23 de enero, a las 16.30 horas en el propio centro. En esta formación, la matrona de Urnieta, Jeru Rodríguez, hablará sobre los miedos que sufren las madres durante el embarazo.

Posteriormente, el psiquiatra Rafael Cristóbal informará sobre los miedos que padecen los niños tras nacer. Una conferencia relacionada con la importancia de los miedos y de cómo hacerles frente.