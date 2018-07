Una edición más de Urumea Blues&Festibala llega esta tarde a Sagardo plaza The Lord Trío actuará esta tarde en Sagardo plaza dentro del Urumea Blues&Festibala. En esta primera parte del evento musical, la segunda será en Loiola el día 21, a las 18.00 horas, actuarán The Lord Trío y Lemon&Twits JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Jueves, 5 julio 2018, 09:11

Esta tarde tendrá lugar la quinta edición del Urumea Blues&Festibala, que comenzará a las seis y media de la tarde en la plaza Sagardo de Astigarraga, coincidiendo con el pintxopote. Se presentarán los grupos donostiarras The Lord Trío y Lemon & Twist.

En el caso de los primeros, The Lord Trío, está formado por Ainhoa Eguiguren a la voz, Iñaki Miguel al piano y Andoni Etxebeste a la batería. Ofrecerán un repertorio de 'oldies' de la música americana. En su repertorio no faltarán clásicos de Aretha Franklin, Nina Simone, The Beatles, Elvis Presley o Frank Sinatra, entre muchos otros, versionados con su característico estilo propio.

Por su parte, Lemon & Twist, formado por Gus González a la percusión y Sergio Villar a la voz y guitarra, recopila canciones de la música popular de los últimos 50 años también con su estilo. Ofrecerán famosos temas de grupos como Creedence Clearwater Revival, The Police, Bruno Mars, Johnny Cash o David Bowie, entre muchos otros.

El festival Urumea Blues tendrá su segunda parte en la zona de Loiola el próximo 21 de julio, a las 18.00 horas, en la calle Monte Ernio, con las actuaciones estelares de The Upper Room y Blas Picón & Iker Piris.