EAJ/PNV aprueba junto a PSE-EE el Presupuesto Municipal de 2018 Ediles del Ayuntamiento ayer en la sesión plenaria emitiendo el voto en uno de los puntos tratados. / JUANFER EH Bildu se posicionó en contra del documento en la sesión plenaria extraordinaria que tuvo lugar ayer JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Miércoles, 10 enero 2018, 00:54

El gobierno municipal de EAJ/PNV no se quedó solo ayer en la aprobación del Presupuesto de este año 2018 y el documento recibió el respaldo también del único edil del PSE-EE, al remarcar su portavoz, Mikel Durán, que las siete enmiendas que había presentado habían sido recogidas en el Presupuesto, algo que no sucedió con las 27 que había planteado EH Bildu, que fueron rechazadas. Ello motivo la queja de su portavoz, Andoni Gartzia, que habló de la postura 'antibildu' por parte del grupo de gobierno. Finalmente votaron en contra del documento aprobado ayer de manera inicial.

El Presupuesto de 2018 asciende a 8.130.926,06 euros, con una cantidad destinada a inversión que se sitúa en casi 776.000 euros. Dentro de este capítulo se recogen partidas para el proyecto de Sagardoetxea, un vehículo para la Guardia Municipal, equipos para procesos de información, el parque del río, vivienda, accesibilidad en Arrobitxulo, urbanización de Galtzaur, procesos participativos, peatonalización de la plaza de Ergobia, urbanización de Pentágono Plaza, infraestructura para juegos en parques infantiles así como zonas de ejercicio para mayores, estudio sobre la movilidad en el municipio o el Mapa Morea.

Tal y como manifestó ayer la alcaldesa, Zorione Etxezarraga, en la sesión plenaria, uno de los retos del 2018 será Educación. «Una vez liquidado el Presupuesto del 2017 se incorporarán en torno a 3 millones de euros al Presupuesto de este año. Dicho remanente está reservado para destinarlo a los proyectos de la guardería y ampliación de la Ikastola. También se pondrá a disposición del Gobierno Vasco el solar para DBH». Esta apuesta por la Educación fue claramente cuestionada por EH Bildu, remarcando que los datos muestran «claramente» la falta de apuesta por este sector. EH Bildu habla de un presupuesto de mínimos que pone en peligro el servicio actual de guardería.

Entienden que el presupuesto presentado por el PNV, y aprobado junto al PSE-EE, pone en peligro el local pequeño de la actual guardería. «Con la intención de solucionar provisionalmente la falta de espacio de la guardería, en la anterior legislatura EH Bildu alquiló un local con derecho a compra. El contrato finaliza el 1 de abril y el Ayuntamiento podría adquirirlo. EH Bildu considera que no se puede perder la oportunidad de adquirir este local. Con la nueva guardería en Urumea Berri, como decidió el Pleno, los actuales locales de la guardería quedarían disponibles y EH Bildu plantea que el más grande se destine a AEK y el más pequeño (ahora en alquiler) a ludoteca y sede de Xagu Xar. Pero el PNV no ha previsto ni los 200.000 euros necesarios para adquirir el local ni los 10.778 de indemnización en caso de no adquirirlo. Además, el contrato no recoge posibilidad de prórroga. Por ello, estos presupuestos ponen en serios aprietos el servicio de guardería. Puede ser que a partir del 1 de abril el Ayuntamiento no disponga de ese local y eso dejaría sin plazas a numerosos niños».

Desde el grupo de gobierno responsabilizan a EH Bildu del tipo de contrato que firmó en su día y matizan que hasta el mes de abril hay tiempo para buscar una salida. «La intención es que se prolongue el alquiler existente», señalaron ayer. Etxezarraga destacó que en un mes se tomará la decisión con respecto a la ampliación de herri eskola, «algo que condiciona en gran medida la capacidad de inversión este año. No es lo mismo que el gasto lo acometa el Gobierno Vasco a que lo tenga que hacer el propio Ayuntamiento», destacó al primera edil.