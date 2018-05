El Consistorio lamenta que Gazte Asamblada decida no participar en las Santio jaiak Desde Gazte Asanblada cuestionan el traslado de la txosna. El grupo de jóvenes se muestra crítico con el cambio de ubicación de la txosna durante los festejos JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:13

En la última comisión de Fiestas, Astigarragako Gazte Asanblada «ha amenazado», según explica el equipo de gobierno, con no participar en las fiestas de Santiago si el Ayuntamiento sigue adelante con el cambio de ubicación de la txosna.

«La idea de llevar la txosna a la calle Pelotari, al menos por esta vez, atiende a la reiterada petición de descanso de los vecinos de Tomás Alba, donde se ha ubicado la txosna en los últimos años», detallan desde el PNV, añadiendo que «hay que recordar que las primeras fiestas de Santiago de esta legislatura fueron especialmente desagradables para los vecinos de Tomás Alba, debido al descontrol de horarios y volumen que hubo en la txosna. Tras el enfado de los vecinos, nos reunimos con representantes de la Gazte Asanblada para comunicarles el problema y la intención de dar un año de descanso a los vecinos proponiendo un cambio de ubicación».

En un principio, según el señalan desde el Consistorio, «la actitud de la AGA fue favorable». Además, el equipo de gobierno atendió a la petición de la Gazte Asanblada de que la txosna continuara ubicándose cerca del bar Zipotza. «Es por eso que se ha barajado Pelotari como la mejor opción», detallan desde el equipo de gobierno, añadiendo que «queremos cumplir así con el compromiso que adoptamos con los vecinos de Tomás Alba. No entendemos por qué la Gazte Asanblada cuestiona el traslado que asumieron en su momento». El equipo de gobierno reitera su voluntad de colaboración con el grupo de jóvenes y no cree necesario llegar a la decisión de no participar en las fiestas del municipio.

Partida económica

De hecho, recientemente, el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la partida económica que se destinará a las fiestas de Santiago de este año en la que también se enmarca la subvención de 6.872 euros para Astigarragako Gazte Asanblada.