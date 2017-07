Completa programación festiva para celebrar Santa Ana Santa Ana se ha convertido en un dia muy especial dentro de las fiestas patronales. / JUANFER Goldea y Zipotza organizan un año más para el miércoles diferentes actividades populares y relacionadas con el mundo rural MARÍA CORTÉS ASTIGARRAGA. Sábado, 22 julio 2017, 09:47

Los astigartarras están en fiestas desde hoy y por delante tienen jornadas para disfrutar con sus familiares y vecinos. Vivirán el martes que viene el día grande, festividad de Santiago, pero sin duda dejarán fuerzas para participar en los actos programados un año más por Goldea y Zipotza de cara a Santa Ana, el día 26.

Varios responsables de dicha asociación detallaron los pormenores de esta jornada tan popular que se celebrará el miércoles: «Aunque el día de Santiago siempre se ha vivido con especial importancia, en los últimos años Santa Ana no se ha quedado atrás y muchos astigartarras la disfrutan al máximo. Es un día con mucha actividad, sobre todo en la plaza, y el ambiente suele ser increíble».

Como todos los años, desde Goldea se busca afianzar una fiesta en la que dan importancia a tres pilares fundamentales: el deporte rural, los caseríos y la sidra. «Buscamos reconocer y dar el espacio que se merece a los baserris y a los baserritarras. Con actividades que se hacen en los caseríos buscamos hacer pruebas de deporte rural, y este año tenemos un desafío de cuatro grupos procedentes de Errenteria, Hernani, Oiartzun y Astigarraga, y exhibición de mujeres aizkolaris y harrijasotzailes. La degustación de sidra no faltará tampoco el día de Santa Ana, añadiendo que «también habrá arrastre de bueyes, con piedras de 1.500kg, en tandas cortas de 20 minutos para hacerlo más ameno y emocionante. Queremos dejar claro que habrá control estricto del trato que se les de a los bueyes, y en caso de que algo no se haga bien, no competirán. También habrá exposición de herramientas de trabajo de los caseríos».

Y por otro lado, de cara a futuras celebraciones, desde Goldea adelantaban que «queremos darle una vuelta a Santa Ana y modernizar el formato. Hemos pensado en programar un circuito por la localidad, seguir con la esencia, pero actualizarlo. También pensamos que la sidra debería tener un día propio, fuera de Santa Ana, y deberíamos celebrar una jornada, en mayo o junio, dándole el protagonismo que se merece. Son ideas que tenemos que seguir trabajando y estudiando».