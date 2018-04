Cocina y ciencia cierran la Semana de Pascua Los chavales realizaron unas deliciosas brochetas de frutas y crepes en el taller de cocina. / MARÍA La Casa de Cultura organizó divertidos talleres para que los chavales disfrutaran durante las pasadas vacaciones DV ASTIGARRAGA. Martes, 10 abril 2018, 00:16

Regreso a las aulas para los pequeños astigartarras, que tras dos semanas de vacaciones retoman así su rutina. Ocasión tendrán a partir de hoy de contar a sus compañeros de clase y profesores lo vivido durante la Semana Santa y la Semana de Pascua, como los pequeños que han participado durante varios días en los talleres organizados en la Casa de Cultura.

Jóvenes entre 6 y 12 años disfrutaron, por un lado, en el taller de ciencias, donde con materiales sencillos han podido realizar experimentos sorprendentes. Para los de mejor apetito también hubo otro taller de cocina. En él los pequeños aprendieron a realizar tanto platos salados como arroz con quinoa y verduras, como dulces, unas brochetas de frutas y crepes. En definitiva, sencillos, fáciles de hacer en casa y saludables. Después de realizar los pasos de la receta, los chavales apuntaron todos los ingredientes y los pasos para no olvidarse. «Ayer lo hice otra vez en casa y me salió muy rico», contaba uno de los asistentes que reconocía haber puesto un poco más de sal. «Tenemos que aprender a utilizar menos la sal, que no es muy saludable, y disfrutar del propio sabor que tienen los alimentos», le contestaba la monitora.