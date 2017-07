La charla sobre transexualidad cerró los actos a favor del colectivo LGTB Elena Jiménez, de Chrysallis, habló sobre la transexualidad desde el punto de vista de la sexología. / MARÍA Este año el Ayuntamiento ha querido «mostrar su actitud a favor de la diversidad sexual» y ha organizado diferentes actividades MARÍA CORTÉS urnieta. Miércoles, 5 julio 2017, 00:09

El Ayuntamiento, al hilo del Día Internacional del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB), ha organizado estas últimas semanas un interesante programa con diversas actividades con las que ha querido «mostrar nuestra actitud a favor de la diversidad sexual». En general, «es cierto que durante los últimos años se han hecho sustanciales avances en este ámbito, pero del mismo modo, todavía quedan otros muchos pasos que dar», detallaban los responsables.

En los años anteriores se pusieron en marcha iniciativas como la de colocar paraguas de color arco iris en los balcones del Ayuntamiento, pero este año, se ha querido dar un paso más y se ha organizado un amplio programa. Ha habido un curso de autodefensa impartido por Emagin, se pintaron las gradas de la plaza Plazido Mujika con un arco iris, se proyectaron varios cortometrajes sobre este tema y se han impartido varias charlas, una en el Gazteleku de la mano de Muxu Goxo y otra la semana pasada en Lekaio con una sexologa de Chrysallis y un hombre transexual de Errespetuz, que hablaron sobre el tema de la transexualidad.

La sexóloga Elena Jiménez y Xabier Lozano, transexual de Errespetuz, acudieron a la Casa de Cultura para tratar el tema de la transexualidad desde la perspectiva de la sexología y de la propia experiencia. Se abordó el tema, por un lado, con una parte más informativa y, por otro, otra más práctica en la que los participantes pudieron hacer una dinámica de grupo.

Jiménez explicó que «cuando hablamos de sexualidad se hace siempre desde un tema genital, cuando deberíamos hablar sobre nuestra identidad sexual, independientemente de los cromosomas, los genitales... Además, solemos hacernos una primera impresión sobre lo que vemos (tipo de pelo y largura, vestimenta, gestos...) que en ningún caso deberían certificar si detrás de todo eso hay un hombre o una mujer. Cada uno debe definir su identidad, sin que nadie tenga derecho a hacerlo por los demás. Todos somos único e irrepetibles».

La sexóloga añadía que «el proceso de identidad de una persona no sólo viene dado por elementos externos, sino el propio reconocimiento del yo. Nos hemos encontrado mucha gente que no se atreve o no quiere expresar realmente quién es, por miedo o tristeza a que su entorno no lo acepte. Pero si la persona no puede vivir tal y como es, será complicado que sea feliz».

Además de la charla, con Xabier Lozano, miembro de Errespetuz, que conoce de primera mano el tema de la transexualidad, los participantes participaron en una dinámica en la que fueron respondiendo a una serie de temas a través de su propia percepción de sí mismos.