PNV y EH Bildu, a favor del proceso catalán Sábado, 7 octubre 2017, 00:15

Como no podía ser de otra manera, el asunto de Cataluña también estuvo presente en la última sesión plenaria. La moción se aprobó con lo votos a favor del PNV y EH Bildu. El PSE votó en contra.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, realizó la explicación de los puntos de la moción. Para empezar, mostró su preocupación por lo que está aconteciendo en Cataluña y rechazó la intervención que están realizando las fuerzas del Estado. Por otro lado, recordó que el proceso soberanista de Cataluña responde a una voluntad de hace siglos, a pesar de que cogió fuerza en el año 2010 «porque cuando el constitucional echó para atrás el estatuto se judicializó la reivindicación». Precisamente, detalló que el Estado manifestó en un principio que respetaría la palabra de los catalanes, pero luego, como no le gustó la decisión que tomaron, optó por no respetarla declarando inconstitucionales varios artículos: «En definitiva, no respetó el deseo de Cataluña».

Para dar una solución al problema actual, en cambio, mencionó que hay crear un nuevo espacio con nuevas normas para responder a la legítima voluntad del pueblo de Cataluña. «Esto es, un proceso democrático basado en el diálogo». También puso sobre la mesa una cuestión que genera controversia: quién tiene que tener el derecho de decidir. Si tiene que ser el Estado en su conjunto quien decida sobre esa nación o si tiene que ser la ciudadanía de esa nación: «desde nuestro punto de vista la ciudadanía de esa nación es la que tiene que decidir sobre su futuro».