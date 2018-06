EH Bildu cuestiona el proceso utilizado para la nueva Casa de Cultura

«El proyecto de la nueva Casa Cultura hace suyas las propuestas planteadas por EH Bildu el 27 de diciembre de 2016. Estas propuestas se elaboraron junto a la ciudadanía y asociaciones municipales. El proyecto recoge alrededor del 70% de las propuestas. El PNV afirma que este proyecto también se ha elaborado con la ciudadanía, pero la realidad es muy distinta. El PNV hace un año realizó una única reunión con varias asociaciones y a eso se ha limitado toda la participación. Con la ciudadanía, en cambio, no hizo siquiera ninguna reunión», afirman desde EH Bildu.

Entienden desde la oposición que el diseño de la Casa de Cultura se ha dejado «sobre todo» en manos de la Técnica de Cultura. EH Bildu considera «imprescindible» su participación, pero no comparte «haber dejado de lado» a las asociaciones y a la ciudadanía. El resto de técnicos municipales (arquitecto, aparejador, informático...) «pocas posibilidades han tenido para conocer el proyecto, por lo que al final ha tenido que ser aprobado con 30 alegaciones y condiciones. Es evidente el estilo del PNV: coordinación inexistente, falta de transparencia y una participación ciudadana irreal».

Por ello, EH Bildu realiza una valoración aún más positiva del proceso realizado a finales de 2016 «junto a la ciudadanía y asociaciones. De la mano de la Técnica de Cultura, el proyecto incluye parte de las aportaciones de la ciudadanía y asociaciones del pueblo. Pero el proyecto nace cojo: con carencias notables expuestas por los técnicos».

«El PNV repite insistentemente que EH Bildu se olvidó de la Casa de Cultura en la anterior legislatura pero el PNV olvida que fue EH Bildu quien puso plazos a la Casa de Cultura. Ahora el PNV ya adelanta que no va a cumplir con esas fechas ya que la Casa de Cultura se retrasará para septiembre-octubre», señalan desde el grupo encabezado por Andoni Gartzia. EH Bildu «ha trabajado a favor de la Casa de Cultura desde el Gobierno, desde la oposición y desde la calle y no ha votado jamás en contra de la Casa de Cultura. Dimos el voto contrario a la modificación del convenio con la promotora y no en contra de la Casa de Cultura. En ese convenio se le concedía a la promotora reducir en 200.000 euros su aportación a la Casa de Cultura y, además, se le daba el derecho de construir otras casi 100 viviendas y se le perdonaba la entrega de 18 viviendas al Ayuntamiento. Por ello, EH Bildu votando contra el convenio, votó a favor de una Casa de Cultura mejor. EH Bildu no se va a arrodillar ante los chantajes de la promotora».

También critica que el PNV ha afirmado en prensa que la nueva Casa de Cultura se llamará 'Murgiazpi', «eso sí sin antes haberlo tratado en comisión, y mucho menos en el Pleno». A EH Bildu no le agrada el nombre. En el pueblo ya existe un parque con el nombre 'Murgia' y considera más positivo recuperar otras acepciones relacionados con la cultura vasca: el nombre de algún caserío desparecido, el nombre de alguna mujer célebre del pueblo, alguna palabra propia del euskera de Astigarraga...