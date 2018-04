Bilbao Mendi Film Festivala Sarobera iritsiko da ostiralean lau proiekzioekin URNIETA. Martes, 10 abril 2018, 00:16

Bilbao Mendi Film Festival mendia, abentura eta natura uztartzen dituen zinema jaialdia da. Urte gutxiren buruan sona handia hartu du eta arlo horretan munduko onenen artean leku bat egitea lortu du.

Bada, Urnietako Udalak Zanpatuz mendi elkartearen laguntzarekin Bilbao Mendi Film festival-eko onena herrira ekartzea lortu du. Hala, ostiralean, apirilaren 13an Saroben lau proiekzio ikusteko aukera izango da 19:00etatik aurrera. Proiekzioak jatorrizko hizkuntzan emango dira, baina azpitituluak izango dituzte euskaraz eta gaztelaniaz. Sarrera doakoa izango da. Lau proiekzioak hauek izango dira: 'Song for the nomad', 'Safety third', 'The frozen road' eta 'Mama'.