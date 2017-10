Aurrera Gure Ametsa y El Forcat de Castellón bailaron en los arkupes Actuación del grupo El Forcat de Castellón. / MARÍA URNIETA. Miércoles, 4 octubre 2017, 00:30

La lluvia no dio tregua a los últimos actos festivos organizados dentro de las fiestas de San Miguel y el Ingurutxo fue uno de ellos, por lo que los dantzaris de Aurrera Gure Ametsa y sus invitados, el grupo El Forcat de Castellón, no pudieron lucirse en la plaza San Juan y tuvieron que actuar resguardados de la lluvia bajo los arcos del Ayuntamiento. Pese a ello, no faltaron a la cita.

Además de los urnietarras, en esta tradicional cita del Jalgi Plazara, los castellonenses acercaron una muestra de su constumbres, bailes y canciones populares que llevan recuperando desde 1978.