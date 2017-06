Arcoíris para reivindicar el respeto a la diversidad sexual e igualdad Tres instantes del pintado del mural que se puede observar ya en las gradas de la plaza Plazido Muxika. Los urnietarras han pintado las gradas de la plaza Plazido Muxika con motivo del día internacional del colectivo LGTBI DV urnieta. Viernes, 30 junio 2017, 00:13

Varios urnietarras se acercaron hace escasas fechas a la plaza Plazido Muxika para colaborar en el pintado del arcoíris. Es una de las actividades del programa que ha organizado el Ayuntamiento al hilo del Día Internacional del colectivo LGTBI. Mediante este dibujo se pretende que esté presente durante todo el año el mensaje a favor de la diversidad sexual y de la igualdad.

De hecho, el Ayuntamiento quiere reivindicar la igualdad de trato para todos independientemente de su orientación sexual, ya que eso no puede ser motivo de discriminación, y, a su vez, se muestra totalmente en contra de quienes adoptan todo tipo de posturas discriminatorias, haciendo un llamamiento a tener una actitud totalmente integradora. A su vez, quiere visibilizar con normalidad todo tipo de orientaciones sexuales y la libre expresión de género.

El diseño del mural lo hizo Arantzazu Iturbe y ésta es su explicación sobre el dibujo: «El mural está formado por triángulos que nos recuerdan al antiguo juego chino Tangram formado por siete piezas geométricas. Consiste en formar diferentes figuras. En este mural las piezas encajan unas con otras formando un dragón que sale de un arcoíris. El arcoíris representa nuestra sociedad. Todos somos una pieza y todos encajamos, también los no heterosexuales. El dragón, aunque en occidente tiene una connotación negativa, es el guardián de tesoros escondidos y a él debemos enfrentarnos para ser capaces de acceder a los mismos. El dragón encierra nuestra parte de sombra, eso que no queremos aceptar. Por eso se le teme. Cuando superamos al dragón, alcanzamos la pureza del sentimiento y pensamiento no dual (hombre-mujer, amor-odio, etcétera) afrontando la vida desde otras muchas perspectivas. En resumen, es un llamamiento a la sociedad para que deje salir a ese dragón y respetemos a todas las personas sea cual sea su orientación sexual».

LGTBI

El 28 de junio se celebró el Día Internacional del colectivo LGTBI y al hilo de esa celebración el Ayuntamiento ha organizado numerosas actividades mostrando su actitud a favor de la diversidad sexual.

«Es cierto que durante los últimos años se han hecho sustanciales avances en este ámbito, pero del mismo modo, es verdad que todavía quedan otros muchos pasos que dar», afirman desde la institución municipal.

