Aprobado el proyecto para el ascensor Eteneta-San Juan

El PSE argumentó su voto en contra porque no se han tenido en cuenta las propuestas que ha realizado

Se ha dado otro paso para construir el ascensor Eteneta-San Juan puesto que en el último Pleno celebrado se aprobó el proyecto con los votos a favor del PNV y de EH Bildu. El PSE por su parte, votó en contra.

El grupo socialista argumentó su negativa en que no se han tenido en cuenta las propuestas que ha realizado, pero el alcalde Mikel Pagola le contestó que no se han tenido en cuenta debido a que no son las más apropiadas, «tal y como lo indican los informes realizados por empresas especialistas en ese ámbito».

El primer desacuerdo está en la ubicación del ascensor, ya que los socialistas proponían que llegara hasta el sindicato. «Los técnicos nos han dicho que esa ubicación no cumple el plan de accesibilidad. Es decir, la solución que planteáis no es accesible porque las cotas no dan, y por tanto, es imposible que se instale ahí», explicó Pagola.

Tiene un presupuesto de 1.087.392 euros y conlleva un ascensor vertical

El segundo desacuerdo llega con el modelo de ascensor. Los socialistas querían un ascensor inclinado y el que se va a construir, en cambio, será vertical: «El desnivel de la zona de actuación es de un 43% aproximadamente. Pues Tysen Group aconseja que el desnivel no sea superior al 35%, y Orona por su parte, a pesar de que dice que sería posible hasta un 45%, no lo recomienda en terrenos de gran desnivel puesto que puede generar problemas. Esos informes no son del equipo de gobierno sino de empresas externas. Por tanto, es más que evidente que no es cuestión de cabezonería nuestra, sino que han sido todas esas razones las que nos han empujado a apostar por un ascensor vertical», aclaró el alcalde en el Pleno.

Además, el primer edil manifestó que tanto la construcción como el mantenimiento del ascensor propuesto por los socialistas son «mucho más caros y esos son datos objetivos». Añadió que «los ascensores inclinados son más propensos a tener averías, se paran en más ocasiones y, en consecuencia, el servicio que se ofrece a la ciudadanía es peor».

EH Bildu

Se expresó en términos parecidos el portavoz de EH Bildu en el Consistorio, Mikel Izagirre: «Nuestra propuesta inicial también era que el ascensor llegara hasta el sindicato porque entendíamos que estéticamente y en cuanto al impacto era lo más apropiado. Sin embargo, si nos dan razones técnicas que indican que eso genera problemas de accesibilidad y de que ubicándolo en ese punto no cumple las normas, a pesar de que sea en contra de nuestra voluntad inicial, no tenemos otra opción que aceptar el cambio, de hecho, los técnicos nos lo demostraron con planos y datos».

Por otro lado, Izagirre comentó que a su entender el ascensor que se va a construir será muy bueno para la utilidad que tendrá en Urnieta, «demasiado bueno quizás, teniendo en cuenta que ofrecerá la posibilidad de que entren 13 personas a la vez». Asimismo, al igual que Pagola, concretó que el modelo de ascensor que querían los socialistas es bastante más caro.

Aparte de esas dos cuestiones, Izagirre puso sobre la mesa una preocupación que le genera el proyecto: «en el proyecto pone que habrá una pared de 3 metros y a nosotros nos entra la duda de si esa pared creará un punto negro. Sería una lastima que en un futuro tengamos que corregir una obra nueva que se va a realizar ahora. Por tanto, yo analizaría ese aspecto técnicamente». Pagola se mostró de acuerdo con la valoración realizada por Izagirre y dejó claro que en este momento no se puede crear un punto negro teniendo en cuenta que la política del Ayuntamiento es hacer desaparecer los puntos negros existentes: «Tendremos que analizarlo técnicamente y en caso de que exista ese problema, habrá que hacer todo lo necesario para evitarlo».

Por último, Izagirre pidió que se utilicen procedimientos adecuados en los casos de expropiación, entendiendo que la primera toma de contacto en ese sentido no fue la más adecuada. Pagola adquirió ese compromiso y matizó que en el proyecto se han tenido en cuenta y se han incorporado varias de las propuestas realizadas por los vecinos de esa zona.

El proyecto aprobado ha sido redactado por Imara Ingeniaritza S.L y tiene un presupuesto de 1.087.392 euros.