La aprobación inicial del Presupuesto Municipal será tratada en la jornada de hoy en el Pleno Los ediles durante la última sesión plenaria celebrada. / JUANFER La reunión se pone en marcha a las 13.30 horas para intentar aprobar un documento importante ASTIGARRAGA. Martes, 9 enero 2018, 00:19

Año nuevo e inicio con fuerza de la actividad municipal. Hoy tiene lugar una sesión plenaria de calado, desde las 13.30 horas, con un asunto destacado sobre la mesa como es el del Presupuesto Municipal. El grupo de gobierno llevará su propuesta a la reunión y habrá que ver si recibe el apoyo o no de los otros dos grupos de la Corporación. Hay que recordar que el documento ya se quiso tratar en una sesión plenaria extraordinaria del pleno el mes pasado, pero finalmente una vez convocada la sesión fue suspendida ya que no se había abierto previamente el plazo de enmiendas para los distintos grupos políticos. En la reunión de hoy en el Consistorio, además del asunto de los Presupuestos, se tratará también el declarar de especial interés o utilidad municipal la obra que la empresa Britac Proyectos SL va a ejecutar en Astigarraga, que no es otra que la relativa a la nueva Casa de Cultura.