El viaje de Olentzero, desde Rusia a Euskal Herria con parada en Bastero Cuento. La profesora Txitxu Castro, con sus alumnos en una representación en el auditorio. / UNANUE Los alumnos de talleres musicales de la Escuela de Música ofrecerán un cuento musical este viernes en el auditorio MARIVI OLANO ANDOAIN. Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:13

Los alumnos de talleres musicales de 1º, 2º y 3º de la Escuela de Música subirán este viernes al escenario del centro cultural Bastero para poner en escena el cuento musical 'Olentzeroren Oporrak', bajo la dirección de la profesora Txitxu Castro.

Mattin Yusta será el alumno encargado de representar a Olentzero, mientras que June Miner se convertirá en Mari Domingi.

El cuento musical de Olentzero que anualmente representan los alumnos de talleres musicales, cada año con un tema diferente, presentará en esta ocasión el recorrido del carbonero por diferentes países para dar a conocer sus respectivas músicas.

La representación comenzará con los alumnos de primer curso, que escenificarán el viaje de Olentzero por Rusia y se acompañarán de las músicas de Tchaikowsky.

El viaje de Rusia continuará desde Rusia hasta Alemania, de la mano de los alumnos del Taller Musical 2A. En su actuación se escuchará la pieza popular alemana 'Funkel, Funkel Klain Stern', además de dos obras del compositor J. Brahms.

El cuento musical recalará seguidamente en Inglaterra con los alumnos de 2B y las obras 'Gabon Doinuak', de Bouvet, 'We will jingle', de Jennings, y la canción popular 'Twinkle, Twinkle, little sart/Little snowflake'.

La visita a Euskal Herria de Olen-tzero se acompañará musicalmente de las canciones 'Maite dut negua'y 'Elurra Mara-Mara', de Oskoz, 'Mari Domingi (Urtaro zuriko emakumea)', de Urbizu, y la canción 'Irlanda'de Kepa Junkera. Esta etapa del viaje estará representada por los alumnos de Taller Musical de 3A y 3B.

Para cerrar este cuento musical todos los alumnos interpretarán las piezas 'Si Ma Ma Ka', 'Maite dut negua', de Oskoz, y 'We will jingle', de Jeenings. El concierto de los alumnos txikis de la Musika Eskola se ofrecerá a las 18.00 horas.

El sábado, a las 12.30, serán los alumnos de la escuela de música Soinuak los que ofrecerán un concierto a las 12.30 horas, en Bastero.

El sábado por la tarde, organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa dentro del ciclo de dinamización del patrimonio organístico de Gipuzkoa, José Antonio Pascual Puy ofrecerá un concierto, a las 19.30 horas, en la iglesia de San Martín. Pascual cuenta con una destacada trayectoria musical en la que se incluye su faceta de director de la coral andoaindarra Alberto Agirre.

Por otra parte, el próximo día 30 los coros txiki y gazte de la Escuela de Música participarán en el concierto de Navidad 'Horra, Horra' de Errenteria, organizado por la Federación de Coros de Gipuzkoa y la asociación Ereintza. Se ofrecerá a las 12.30 en el polideportivo municipal de Errenteria.