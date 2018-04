Los vecinos de Andoain, «impactados» por la detención de un joven implicado en actividades yihadistas Efectivos de la Guardia Civil inspeccionan un domicilio de Andoain por sospecha de terrorismo yihadista. . / EFE/Juan Herrero Coinciden en que «nunca hemos visto nada raro por aquí» MACARENA TEJADA Martes, 24 abril 2018, 14:04

Los vecinos de Andoain están «impactados» por la detención de un joven marroquí que parece haber tenido relación con las estructuras propagandísticas del Daesh. La mayoría coinciden en que no se esperaban que «algo así sucediera aquí. En ese mismo portal vive mi exnovia y las veces que he estado ahí nunca he visto nada raro», explica Gorka. Es más, insiste en que «la convivencia y relación con los vecinos es muy buena. Que yo sepa nunca han tenido ningún mal rollo».

Una pareja de amigas que se ha acercado a la zona, acordonada por la Guardia Civil, para ver lo que sucedía recuerda que «ese piso estuvo en obras hasta enero, más o menos. Luego creo que lo alquilaron. Pero en ninguna ocasión ha sucedido nada que nos llamara la atención, todo ha sido muy normal».